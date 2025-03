La Ternana ha comunicato in serata che, dopo aver ricevuto le motivazioni del rigetto del ricorso al Collegio Arbitrale del Coni, ha ritenuto di presentare ricorso al TAR del Lazio avverso la penalizzazione dei 2 punti in classifica per violazioni relative alla stagione 2023/2024 causata dalla precedente proprietà.

“Dopo un’attenta lettura delle motivazioni – dichiara il Presidente Stefano D’Alessandro – sul rigetto da parte del Coni, crediamo ci sia molto spazio per ricorrere al TAR. Il ricorso è stato depositato oggi stesso, con la speranza di vedere accolte le nostre ragioni”.