Web scatenato contro Matteo Renzi che è volato in Bahrain per assistere al primo Gran Premio della stagione di Formula1.

Colpa di Jean Todt che sul suo profilo Twitter ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme al principe del Bahrain Ben Hamad al Khalifa e, per l’appunto, all’ex presidente del consiglio e leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

Su Renzi si sono abbattuti gli strali degli internauti.

“Noi in zona rossa e lui a divertirsi come se niente fosse!! Come è possibile?”, scrive Salvatore

“Deve aver equivocato il senso di zona rossa”, commenta Luca Bottura

“Comunque Renzi se non va in un Paese senza diritti umani non è contento: Israele, Arabia Saudita, Bahrain. La prossima gita fori porta dove? Korea del Nord?”, scrive Rubio

“Rossi, gialli o arancioni, negozi chiusi o aperti, tanto a Renzi che gl’importa? Lui se ne sta bellamente in Bahrain, a conversare nel paddock posando per foto ricordo, e il Gran Premio di Formula 1 se lo vede dal vivo, mica su Sky, chiuso in casa come noi”, scrive Betty

Secondo Aurora “Renzi in Bahrain. Deve essersi giocato la carta seconda casa”

“Il Senatore Matteo Renzi oggi era al GP del Bahrain. Ma lui è residente in Toscana, zona arancione, dove ci si può spostare solo per motivi di lavoro, salute… qualcuno mi spieghi come è possibile che gli sia stata data l’autorizzazione per andare a vedere una gara in Bahrain?!”, scrive Giorgio.

E si potrebbe continuare a lungo.

Secondo il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli “”Mentre gli italiani si trovano in lockdown e non possono uscire dai loro Comuni se non per tre motivi espressamente previsti dal Dpcm: di salute, di lavoro o ritorno alla propria residenza o domicilio il senatore Matteo Renzi va nel Bahrein a vedere il Gran Premio di Formula 1! Invece di dare l’ esempio, prende l’ aereo per andare a vedere il Gp: un atteggiamento semplicemente inaccettabile e indifferente ai sacrifici degli italiani. Ricorda il marchese del Grillo”.

Con una nota, l’ ufficio stampa dell’ ex premier ribatte: “Matteo Renzi fa sapere che è abituato alle polemiche contro di lui ma che ha come sempre rispettato tutte le norme e martedì sarà in aula a fare il suo lavoro per intervenire sul Family Act. Inutile dire che i viaggi di Renzi riguardano Renzi e non costano un centesimo al contribuente”.