Sabato 21 settembre Terni ospiterà Ediltrophy 2024, la gara muraria che celebra il mondo dell’edilizia e l’ingegno creativo dei suoi protagonisti. Organizzato dal Tesef (Scuola Edile CPT) di Terni , l’evento offrirà a professionisti, studenti e appassionati un’importante occasione per incontrarsi e confrontarsi, contribuendo allo sviluppo di nuove idee e alla condivisione di competenze

Ediltrophy, è stata istituita a livello nazionale nel 2008 su iniziativa delle Parti Sociali del settore (Ance, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni) con lo scopo di promuovere la formazione, il lavoro sicuro e la regolarità contrattuale nell’edilizia. La sua organizzazione è curata da Formedil (Ente Unico Formazione e Sicurezza) con il supporto di SAIE e dell’IIPLE di Bologna.

La competizione si sviluppa attraverso fasi territoriali per poi culminare in una finale nazionale. Le selezioni territoriali, previste quest’anno a Terni, vedranno in gara muratori junior e senior, pronti a mettere in mostra la loro maestria tecnica.

Il programma di questa edizione, che avrà luogo presso Largo Volfango Frankl dalle 8:30 alle 15:00, includerà:

ore 8:30: inizio delle gare di arte muraria;

ore 9:00: realizzazione di un quadro con la tecnica dell’affresco;

ore 9:30: inaugurazione della panchina contro la violenza sulle donne, un restauro simbolico realizzato dalle studentesse dell’ITT di Terni;

ore 15:00: premiazione della coppia vincitrice della gara Ediltrophy.

La sfida di arte muraria coinvolgerà quattro squadre, 2 per il TESEF di Terni e 2 per il CESF di Perugia, nella creazione di una panchina tonda, realizzata in muratura con base in calcestruzzo e seduta in legno marino. Una volta completati, i manufatti., saranno donati al Comune di Terni, alla presenza, del Presidente di ANCE Terni arch. Massimo Ponteggia, dei Presidenti degli Enti BIlaterali Di Terni e Perugia, rispettivamente Arch. Paolo Ratini e dott. Agostino Giovannini e dell’assessore arch. Marco Iapadre che si occuperà di collocarli nei diversi giardini pubblici della città. La coppia vincitrice avrà poi l’opportunità di accedere alla finale nazionale, che si terrà a Bologna il 12 ottobre, durante il SAIE, per contendersi il titolo con i primi classificati di ogni regione e decretare i migliori muratori dell’anno.

Oltre alla gara di muratura, ci saranno altre attività imperdibili: due restauratrici realizzeranno un quadro decorativo con la tecnica dell’affresco, mentre le studentesse dell’Istituto Tecnico Tecnologico di Terni costruiranno una panchina contro la violenza sulle donne, lanciando un forte messaggio di sensibilizzazione sociale.

Durante l’evento, si avrà inoltre l’occasione di contribuire alla creazione di un muro collettivo di cartoline artistiche, ciascuna espressione personale della propria visione e sensibilità sul tema della sicurezza in ambiti come casa, scuola, strada, azienda e cantiere. Queste opere saranno parte del Contest Scuole: Disegniamo la sicurezza con creatività, un’iniziativa nata per sensibilizzare gli studenti sul tema della sicurezza. Il contest, pensato principalmente per le scuole, sarà infatti aperto a tutti coloro che desiderano partecipare, offrendo a ciascuno l’opportunità di esprimere la propria prospettiva. Le due migliori creazioni vinceranno buoni da 50€ presso Decathlon.