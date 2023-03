Il Palermo ha pareggiato 1-1 a Pisa dopo aver accarezzato a lungo il sogno vittoria. Il pareggio dei padroni di casa, infatti, è arrivato solo al 41° del secondo tempo grazie ad un eurogol di Sibilli che ha lasciato partire un destro dal limite che si è infilato all’angolino dove Pigliacelli non ci è potuto arrivare. Il Palermo era passato in vantaggio con Di Mariano al 38° del primo tempo che con un delizioso pallonetto ha scavalcato il portiere del Pisa Nicolas, in uscita. In precedenza lo stesso Nicolas aveva neutralizzato con un una gamba un calcio di rigore di Brunori tirato centralmente.

Il Pisa con questo pareggio sale a 42 punti e aggancia la Reggina al 5° posto in classifica. Il Palermo si porta a 38 punti e aggancia il Cagliari al 7° posto.

Nel secondo anticipo della 9^ giornata del girone di ritorno il Parma è andato a vincere sul campo della Reggina. Ha deciso, nel secondo tempo, Un gol di Vazquez, che di testa corregge in rete un assist di Ansaldi, dopo un primo tempo soporifero. La Reggina ha perso ben 7 delle 9 partite del girone di ritorno (ha vinto in casa solo con Ternana e Modena) ma, nonostante questa striscia iper-negativa, resta incredibilmente al 5° posto della classifica.

LA CLASSIFICA DOPO QUESTI DUE ANTICIPI

FROSINONE 58

GENOA 47

BARI 46

SUDTIROL 44

REGGINA 42

PISA 42

PARMA 40

CAGLIARI 38

PALERMO 38

ASCOLI 36

MODENA 35

TERNANA 35

DOMENICA 5 MARZO ALLE ORE 15 SI GIOCANO

ASCOLI-BARI

SPAL-CITTADELLA

FROSINONE-VENEZIA

COMO-MODENA

SUDITROL-PERUGIA

TERNANA-BENEVENTO

BRESCIA-CAGLIARI

GENOA-COSENZA LUNEDI’ 6 MARZO ORE 20,30