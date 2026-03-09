IL Sole 24 ore, anche quest’anno, ha raccolto i dati meteo e stilato una classifica delle città italiane dove si vive meglio sotto il profilo climatico.

E anche quest’anno il clima migliore è quello di Bari che precede Barletta e Pescara.

In coda, Belluno (105°), Terni (106°) e Sud Sardegna (107°).

In particolare Terni è ultima sia per le ondate di calore, ovvero numero di giorni consecutivi con temperature superiori ai 30 gradi, sia per il caldo estremo ovvero i giorni con temperature massime superiori ai 35 gradi.

Terni, inoltre, è penultima per le escursioni termiche, cioè la differenza giornaliera fra minime e massime e terzultima per indice di calore, ovvero la temperatura superiore ai 30 gradi, percepita.

Rispetto al 2025 non è cambiato nulla nel senso che la nostra città penultima era e penultima è rimasta. All’ultimo posto c’era Caserta, oggi c’è il Sud Sardegna.

L’Indice del clima del Sole 24 Ore è stato pubblicato per la prima volta nel 2019 e rappresenta un’elaborazione originale della redazione su dati forniti da 3bmeteo, società del gruppo Meteosolutions Srl, riferiti alle performance climatiche rilevate dal 2008 al 2025 sulla Penisola da oltre 2mila centraline meteo per fascia esaoraria. Il dataset contiene circa 16mila stringhe di valori per ciascuna città-capoluogo. Il team di meteorologi di 3bmeteo ha collaborato all’ideazione e validazione degli indicatori presi in esame.