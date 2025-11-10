Edgaras Dubickas, l’attaccante della Ternana, è stato convocato dalla Nazionale della Lituania per un doppio appuntamento internazionale: il 13 novembre nell’amichevole che si gioca a Kaunas, Darius and Girenas Stadium contro Israele e il 17 novembre contro l’Olanda per la partita di qualificazione ai campionati del Mondo che si gioca ad Amsterdam, Cruiyff Arena.
Dubickas pertanto salterà la trasferta di San Benedetto del Tronto di sabato 15 novembre e tornerà a diposizione di Fabio Liverani per la gara interna con la Juventus N.G. del 23 novembre.