Il gravissimo episodio avvenuto la sera di domenica 27 novembre che ha comportato la morte di un uomo rappresenta per i residenti e gli operatori commerciali dell’intero quartiere di Borgo Bovio un fatto inaccettabile e il culmine di una situazione già da troppo tempo insostenibile : un quartiere nel degrado, in abbandono, con la paura spesso di uscire dalle proprie case.

Questi i motivi per cui questa mattina una delegazione di operatori commerciali guidati da Matteo Corneli, titolare del bar Aci, ha chiesto e ottenuto un incontro con il sindaco di Terni, Leonardo Latini. All’incontro hanno preso parte anche il presidente del consiglio comunale Francesco Ferranti e l’assessore alla polizia municipale Giovanna Scarcia.

I commercianti hanno ribadito agli amministratori tutte le loro preoccupazioni.

Si è pensato di stipulare un protocollo di intesa con il Comune per installare ulteriori telecamere di video sorveglianza per monitorare le targhe dei veicoli. IL sindaco Latini si è impegnato a portare la questione sul tavolo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. al fine di ottenere maggiori controlli nel quartiere da parte delle forze dell’ordine.

Per il presidente del consiglio comunale Ferranti, che ha ha organizzato l’incontro insieme al sindaco Latini, si è trattato di “un confronto utile in primo luogo perché le istanze e le preoccupazioni dei cittadini vanno sempre attenzionate e anche perché è un primo passo che porterà l’ente comune a rapportarsi nelle sedi opportune con le altre istituzioni interessate al fine di dare risposte efficienti al sentire di chi in quel quartiere risiede e lavora.

Va comunque segnalato come ha ricordato il sindaco che la città di Terni ha negli ultimi 3 anni guadagnato molte posizioni nella classifica dei comuni con minor presenza di attività criminose”.

Delle preoccupazioni degli operatori commerciali di Borgo Bovio il presidente Ferranti ha informato i vertici della questura, dei carabinieri e della Guardia di Finanza.

