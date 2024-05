“Una patria in salita – Dèi e meraviglie in Appennino”, Rudis Edizioni, e’ il libro del giornalista Gian Luca Diamanti che sarà presentato martedì 21 maggio alle ore 17, nella sala del Caffè Letterario della biblioteca comunale di Terni.

Con l’autore, a parlare di montagna e d’Appennino, ci saranno Stefano Bufi e Simone Mazzilli che ne leggerà dei brani.

“Una patria in salita”, è un punto di vista speciale sull’Appennino, ma soprattutto è il racconto di tante storie incrociate su e giù per la dorsale. Si parla di dèi e di terremoto, di fate e di Negroni molecolare, di castagne e di templi italici, di fuochi sacri e di pecore, dal Sannio al Piceno, dall’Appennino emiliano all’Irpinia, dall’invisibile Molise alla Calabria, fino alle nostre montagne: la Valnerina, i Monti Martani e i Sibillini.

“Una patria in salita ha chiaramente alcuni confini geografici abbastanza netti, che sono quelli della catena appenninica, da Sud a Nord. Ma non ha confini in altezza, perché sopra gli Appennini c’è solo il cielo, e uno dei viaggi proposti da questo libro è in verticale”.

Come sottolinea nella prefazione Nicola Mastronardi, giornalista scrittore e autore televisivo, i livelli di lettura del libro sono diversi, come diversi sono i livelli di percezione di chi vive o frequenta l’Appennino.

