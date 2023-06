Torna a girare i quartieri di Terni, dal 22 giugno al 14 luglio, la rassegna cinematografica “Il mondo in un cortile”, curata dall’associazione Il Pettirosso.

Primo appuntamento giovedì 22 giugno al parco di via Campania a Borgo Bovio, con “E tu come stai”, documentario di Lorenzo Enrico Gori e Filippo Maria Gori sulla mobilitazione popolare seguita alla chiusura della ex-GKN di Campi Bisenzio. Il pomeriggio nello stesso parco ci sarà a partire dalle 18 un laboratorio sulla lettura e la natura a cura di Amodì Servizi Educativi.

Seconda serata venerdì 23 giugno nel cortile della scuola San Giovanni in via Liutprando con “La gabbianella e il gatto” di Enzo d’Alò. Successivamente la rassegna farà tappa nel cortile del Centro Socio- Culturale Polymer in via Narni, nella piazzetta di Borgo San Martino, nel campetto di via del Raggio vecchio di fronte al Palazzone. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Con la consueta formula itinerante che caratterizza da anni la rassegna cinematografica, “Il mondo in un cortile” continua a portare il cinema tra la gente e la gente al cinema a partire dalle famiglie, sempre all’insegna dell’uso creativo degli spazi urbani e della condivisione. Quest’anno a farci incontrare sotto il cielo stellato di mezza estate saranno i temi dell’ecologia, del consumismo, della giustizia ambientale e del riscatto sociale: un cartellone di proiezioni e di eventi che farà come sempre conoscere il mondo che ci circonda.

Quest’anno l’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con RealMente APS e al cofinanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Umbria all’interno del progetto “Cibo per la Mente” disciplinato con determinazione dirigenziale n. 11269 del 07/11/2022.