Visita nella sede di Ingegneria del Polo Scientifico Universitario di Pentima di socie e soci dell’International Inner Wheel club di Terni con la Presidente Fabiola Vitale e dell’Interact di Terni con la Presidente Matilde Nevi.

Il professor Andrea Di Schino, Presidente del corso di Laurea in Ingegneria Industriale, ha accompagnato, coadiuvato dai suoi colleghi, il nutrito gruppo di interessati, svelando i tratti principali di questa realtà accademica spesso poco conosciuta ed ha illustrato in modo chiaro e dettagliato gli ambiti di ricerca, sviluppo e formazione di questa eccellenza presente sul territorio di Terni che, nel tempo, ha formato illustri ingegneri, in grado di operare nella produzione industriale dei materiali intesi come materie prime, nella selezione e controllo di qualità, nella realizzazione di componenti e manufatti, nella progettazione di materiali avanzati per applicazioni specifiche, nei processi di produzione, nelle principali tecniche e metodologie di ricerca e sviluppo.

Oltre a questo, le competenze acquisite dai laureati di Terni riguardanti la produzione e l’uso di materiali polimerici, compositi, metallici, inorganici, con competenze di produzione energetica, nella progettazione di nuove tecnologie green permette di affrontare i grandi temi dello sviluppo della società del presente e del futuro.

Durante la visita si è evidenziata la passione, la dinamicità e il desiderio di fare ricerca attraverso la visita dei laboratori di fisica tecnica, di fisica, di elettrotecnica, di materiali compositi, di polimeri, di scienza delle costruzioni e tanti altri luoghi dove gli studenti sperimentano e ricercano soluzioni sempre più green a cui corrispondono grandi opportunità di lavoro anche prima del conseguimento della laurea.

Le Presidenti Fabiola Vitale e Matilde Nevi hanno ringraziato il Presidente del Corso Andrea Di Schino e il suo gruppo di colleghi per l’impegno e la determinazione nel loro lavoro e per l’alta formazione che mettono a disposizione degli studenti accompagnandoli nel loro percorso di crescita scientifico e lavorativo.