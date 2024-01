Una piazza per sfidare il sindaco di Terni Stefano Bandecchi.

È la piazza del centrosinistra, del partito democratico, del movimento 5 stelle, di Alleanza Verdi e Sinistra ma anche di Ternidonne e di Esedomani.

“La politica è una cosa nobile o almeno questo dovrebbe essere – è stato detto – e non possiamo abituarci alla bruttezza e alla violenza dentro quel palazzo (spada, ndr) , noi non siamo rappresentati da questa giunta”.

“Queste istituzioni non ci rendono giustizia – è stato ancora detto – ci sentiamo offese profondamente come donne, come madri e come mogli, dalle parole del sindaco Bandecchi”.

“Questa città non ha paura – ha detto Thoms De Luca (5 Stelle), le forze di opposizione non hanno paura, non hanno paura le associazioni, non hanno paura le forze civiche, che sono la parte migliore di questa città. Questa situazione non è accettabile, svegliati Terni, non chinare la testa, la testa alta di una storia che non si è mai piegata a difronte a soggetti come questi”.