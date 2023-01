E’ deceduto ieri padre Emanuele D’Aniello, sacerdote della parrocchia si San Giuseppe Lavoratore di Terni. Aveva 69 anni. Da tempo malato, ha continuato a svolgere il suo ministero con forza e dedizione per la comunità e con particolare attenzione ai ragazzi e ai giovani. “Preghiamo il Signore perché lo accolga nella comunione dei Santi – scrive il vescovo Francesco Soddu nel messaggio di annuncio inviato ai confratelli diocesani – nella quale ha creduto e ha speso la sua vita sacerdotale. Siamo vicini con affetto alla Famiglia dei Frati Minori Conventuali”

Le esequie saranno celebrate sabato 28 gennaio alle ore 9.30 nella chiesa di San Giuseppe lavoratore presiedute dal vescovo Francesco Antonio Soddu e concelebrate da padre Francesco Lenti Ministro Provinciale dell’Umbria Marche, Toscana, Lazio, Sardegna.

“Ci hai insegnato a vivere per amare – scrive in una nota la Fondazione Aiutiamoli a Vivere che ha la sede accanato alla chiesa – abbiamo scoperto insieme la tua malattia ed abbiamo insieme tentato in ogni modo di combatterla ma il tempo e l’aggressività della malattia stessa ci hanno impedito di scongiurare questo triste epilogo ma nonostante la sofferenza, il dolore ed il venir meno delle forze fisiche il tuo sorriso, la tua voce fioca nel benedire il nostro lavoro facendoci visita quotidianamente non è mai mancato. Mancherà a tutti il tuo sorriso, la tua discrezionalità, il tuo profondo rispetto per chiunque si rivolgeva a te e soprattutto la tua fede che non tralasciavi mai di anteporre a qualsiasi questione o divisione che potesse nascere nella comunità che eri stato chiamato a guidare”.