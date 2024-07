Si sono svolte anche ieri le operazioni straordinarie di controllo del territorio da parte della questura di Terni, focalizzate sul quadrante cittadino che va da Sant’Agnese a viale Brin e zone limitrofe.

Notevole l’impiego delle pattuglie della polizia con il Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, un’unità cinofila di Nettuno, la Polizia Stradale e la Polizia Ferroviaria di Terni, oltre ad una pattuglia della Squadra Mobile.

Durante questo tipo servizio denominato ad alto impatto, disposto dal Questore di Terni, che si è svolto dalle ore 19 fino alle ore 01 di giovedì mattina, sono state identificate 120 persone, nei 4 posti di controllo sono stati fermati 69 veicoli e 9 sono state le contravvenzioni elevate per le violazioni al codice della strada.

E’ stato controllato un esercizio commerciale e sono stati sequestrati 7 grammi di hashish a carico di ignoti.

La sostanza stupefacente è stata rinvenuta, grazie al fiuto del cane poliziotto Odina, in parte all’interno di un locale, vicino alla porta di ingresso, suddivisa in due involucri, un altro involucro è stato trovato a terra vicino a delle fioriere tra via Mauri e via Bezzecca, mentre altre due dosi, sono state rinvenute addosso a due passeggeri appena scesi dal treno proveniente da Roma, che sono stati segnalati come assuntori di sostanza stupefacente alla locale Prefettura.