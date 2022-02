“Sviluppare la città intorno ai temi dell’idrogeno inseriti in un contesto di transizione ecologica delle aziende. Terni è sempre stata una città industriale e in quanto tale innovativa e d’avanguardia e pronta a cogliere tutte le possibilità di innovazione. A me piace rimarcare come si stia lavorando per avere una città diversa.”

Lo ha detto il sindaco di Terni Leonardo Latini partecipando alla conferenza stampa di presentazione di un autobus alimentato a idrogeno della Toyota.

“Se quella dell’idrogeno è l’ultima frontiera dell’innovazione per lo sviluppo dell’energia del futuro, Terni vuole e può essere città di frontiera – ha aggiunto il sindaco – grazie alle scelte strategiche fatte in questi ultimi due anni, alla capacità della nostra struttura e dell’assessore all’ambiente di cogliere le opportunità e attrarre i finanziamenti, grazie al contesto nel quale ci troviamo ad operare, quello cioè di una città industriale da sempre vocata all’innovazione e grazie alla collaborazione della Regione Umbria, abbiamo tutti gli elementi per far sì che Terni possa diventare una capitale nella nuova economia fondata sull’idrogeno.

Si tratta, naturalmente, di una visione in prospettiva, per la quale occorre però fin d’ora porre solide basi, come stiamo facendo. Una nuova economia basata sull’idrogeno per noi, per la nostra comunità può voler dire sostanzialmente lavorare verso due obiettivi, la tutela ambientale e la creazione di nuove filiere produttive e quindi di posti di lavoro”.

“L’attenzione di grandi gruppi come Toyota e CaetanoBus testimonia il lavoro che è stato fatto e che intendiamo portare avanti in sinergia con la regione Umbria e soggetti privati”.

“Il Comune di Terni, grazie alla nostra progettualità – ha ribadito il vicesindaco e assessore all’ambiente Benedetta Salvati – è già pienamente inserito nei programmi per lo sviluppo dell’utilizzo dell’idrogeno a favore del trasporto pubblico che oggi, con la presentazione dei mezzi di Toyota e Caetanobus, si dimostra essere non un sogno ma una concreta realtà”.

“In particolare – ha ricordato l’assessore Salvati – grazie ad alcuni decreti ministeriali abbiamo ottenuto complessivamente finanziamenti per oltre 25 milioni di euro che da qui al 2030 ci permetteranno di rinnovare completamente la flotta dei bus del trasporto pubblico locale con mezzi a idrogeno, quindi a impatto zero. Inoltre partecipiamo al ‘LIFE 2020 – Ambiente ed uso efficiente delle risorse’ con il Progetto LIFE3H ‘Hydrogen demonstration in city, port and mountain area to develop integrated hydrogen valleys’ con la Regione Abruzzo e il Comune di Civitavecchia e, con la regione Umbria al progetto per la realizzazione di una centrale a idrogeno e del treno a idrogeno sulla linea Terni-Rieti-L’Aquila Sulmona”.