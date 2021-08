Ancora segnalazioni di degrado urbano da parte dei nostri lettori.

Cestini strapieni e rifiuti abbandonati lungo i giardini di via Campania. Inoltre c’è cattivo odore perché molti dei sacchetti non rimossi contengono gli escrementi dei cani. Oltre un diffuso senso di abbandono non mancano, ovviamente, bottiglie, lattine, cartacce e mascherine.

A Villa Palma, invece, oltre una transenna, anche una sedia, un ventilatore e altro per interdire l’accesso.

“Villa Palma sempre più discarica a cielo aperto”, scrive il lettore che ci ha mandato la foto.