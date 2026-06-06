La nuova edizione di Wine Love Weekend, la manifestazione che celebra l’eccellenza enogastronomica e la cultura del vino, sta richiamando nel cuore di Terni migliaia di appassionati, operatori del settore e curiosi provenienti da tutta Italia. Degustazioni, incontri, masterclass e spettacoli hanno animato fin dalla prima giornata le piazze cittadine, confermando il successo di un evento che punta a valorizzare il territorio attraverso le sue migliori produzioni.

Tra i momenti più attesi della manifestazione, la premiazione di Riccardo Cotarella, figura di riferimento dell’enologia italiana e internazionale. Alla cerimonia sono intervenuti Mirko Trappetti, presidente del mercato coperto Campagna Amica Terni, il vicesindaco di Terni Paolo Tagliavento, il coorganizzatore di Wine Love Week End Simone Nelli, l’assessore regionale all’agricoltura Simona Meloni e il presidente di Coldiretti Umbria Albano Agabiti, che hanno sottolineato il valore del percorso professionale dell’enologo umbro e il suo contributo alla crescita e alla promozione del vino italiano nel mondo.

Alla sua attività imprenditoriale Cotarella affianca quella di consulente enologico, ha infatti fondato la società Chiasso Cotarella srl, specializzata in consulenze viticole ed enologiche in Italia e all’estero. Oggi oltre cento aziende vitivinicole distribuite tra Italia, Francia, Giappone, Russia, Romania, Spagna, Serbia e Georgia affidano i propri vigneti e i propri vini alla sua esperienza professionale, contribuendo alla diffusione della qualità e della cultura del vino italiano nel mondo.

“Il vino italiano ha davanti a sé sfide importanti – spiega Riccardo Cotarella – ma anche grandi opportunità. Dobbiamo continuare a investire nella qualità, nella sostenibilità e soprattutto nella comunicazione, perché oggi più che mai è necessario far conoscere il valore del vino, il lavoro che c’è dietro ogni bottiglia e il legame profondo con i nostri territori. Le nuove generazioni rappresentano il futuro del settore: a loro dobbiamo raccontare il vino con un linguaggio moderno, trasparente e autentico. Solo così potremo rafforzare la cultura del vino e consolidare nel mondo il prestigio delle nostre produzioni”.

La manifestazione si avvia ora verso il gran finale di domenica 7 giugno, ultimo giorno del Wine Love Weekend. Le piazze della Repubblica e Europa saranno centro di degustazioni guidate e incontri con produttori ed esperti.