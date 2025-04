L’organizzazione Wonder Italy è pronta per ripresentarsi nel panorama del turismo in moto per la stagione 2025 con due eventi.

Dal 24 aprile al 1 maggio appassionati di moto provenienti da tutta Italia e dall’estero si incontreranno a Terni da dove partiranno per un’avventura che li porterà in Abruzzo, Molise e Basilicata attraverso i Borghi più Belli d’Italia.

L’obiettivo principale di questo tour è quello di far scoprire agli amanti delle due ruote e della bellezza italiana le meraviglie nascoste delle regioni che attraverseranno, dai panorami mozzafiato ai tesori storici e artistici dei borghi e delle loro tradizioni.

Durante l’evento i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi completamente nell’autentica cultura dei luoghi grazie a una sinergia stretta con le amministrazioni locali e l’associazione dei Borghi più Belli d’Italia.

Le autorità locali e l’associazione stanno preparando un’accoglienza calorosa, con visite guidate ai luoghi più suggestivi, attività culturali e degustazioni delle prelibatezze enogastronomiche locali.

“La collaborazione con l’associazione dei Borghi più Belli d’Italia – dichiara Sandra Bonafede, presidente del Maxi Moto Group 2.0 – è un punto di forza di questo viaggio. Grazie a questa collaborazione e a quella con le amministrazioni locali, possiamo offrire ai partecipanti un accesso privilegiato ad alcuni dei luoghi più affascinanti e autentici, contribuendo così alla valorizzazione e alla promozione di questi gioielli storici.”

Ma la vera novità che l’organizzazione ternana presenta per la stagione 202 5 è la prima edizione della rievocazione storica Mille Miglia in moto nei Borghi più Belli d’Italia dal 16 al 21 giugno, un evento unico nel suo genere e destinato a diventare uno dei più ambiti da parte di appassionati di moto storiche di tutto il mondo.

Per questa prima edizione è stata scelta come base di tutta l’organizzazione sarà San Marino, borgo ospite internazionale, ed è già stato concesso il patrocinio da parte della Segreteria di Stato per il turismo.

L’evento è aperto a moto costruite dal 1949 al 1985, i partecipanti partiranno e torneranno ogni giorno a San Marino percorrendo in cinque tappe le famose “mille miglia”, toccando ogni giorno borghi diversi dell’Emilia Romagna, Marche, Toscana ed Umbria.

Il 19 giugno la carovana motociclistica si incontrerà con la prestigiosa Mille Miglia auto per il passaggio a San Marino e nella stessa serata ci sarà una festa anni ‘50 nel centro storico di San Marino.