Ancora un’impresa di Silvia Mazzorana Rei che ha vinto la RAI 775 (Race Accross Italy) il primo evento italiano di Ultracycling. Si tratta di una doppia Tirreno-Adriatico che attraversa 4 regioni (Abruzzo, Lazio, Campania e Molise), taglia per due volte l’Appennino toccando i due mari, e dopo 775km e oltre 10.000 mt di dislivello fa ritorno a Silvi marina (Teramo)

IL COMMENTO DI SILVIA

La Race Across Italy è una sfida con me stessa, un viaggio che testa e corpo inseguono insieme per raggiungere un obiettivo comune, una lotta contro ciò che ti ferma e che ti spinge in avanti…

La vittoria più grande non è essere arrivata prima ma raggiungere il traguardo e sapere di avercela fatta .

La testa è stata la mia alleata migliore , un po’ come una freccia per un Arciere.

È stata una grande emozione vincere questa gara per la seconda volta , nel 2025 fù campionato Europeo e anche la mia prima gara di #ultracycling e il 1 maggio 2026 rimettere questo numero in partenza è stata già una vittoria.

Quest’anno l’obiettivo è vincere la Coppa del Mondo dell’ultraciclismo , una competizione che dura un anno e in cui ogni corridore registra la propria migliore prestazione nelle quattro discipline principali. È necessario registrare almeno quattro risultati, uno per ogni disciplina(una cronometro a tempo di 12 ore, una cronometro a tempo di 24 ore, un evento da 750-1500 km e la gara da 1500-3000 km o 3000 km+).

Ritornando a questa RAI 775 il grande nemico di questi due giorni di gara è stata una tramontana che ha fatto crollare drasticamente le temperature .

Di notte tra le vette delle montagne dove si toccavano i 1000/ 15000 metri di quota le temperature, soprattutto in discesa, toccavano i -2 / -5 gradi, condizioni davvero estreme che hanno visto infatti diversi ritiri per l’ipotermia.

Onorata di essere prima assoluta tra le donne nella Categoria Senza Supporto e complimenti a tutti i partecipanti che hanno finito la gara.