Il consiglio comunale di Terni ha approvato con 26 voti a favore e 3 contrari (quelli del Pd) e nessuna astensione l’atto con cui si chiede l’intitolazione di una via a Silvio Berlusconi.

“Posso capire che il presidente Silvio Berlusconi crei delle divisioni, lo ha sempre fatto, continuerà a farlo – ha detto il sindaco Bandecchi – ma sicuramente è stato un uomo che ha segnato un momento importante dell’Italia, che ha dato qualcosa all’Italia. Se lo valutiamo come uomo stiamo parlando di un uomo importante non solo per l’Italia ma di tutta l’Europa.

Berlusconi – ha aggiunto il sindaco – è stato perseguitato per molti anni dalla magistratura, ma è stato sempre assolto. Però, siccome come politico Berlusconi è divisivo, io anche andando contro coloro che la pensano come me, propongo di intitolargli una via con la scritta grande uomo di sport e grande imprenditore, saltando a piè pari l’uomo politico perché in Italia la politica divide”.