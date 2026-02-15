Domenica variegata nei risultati per le tre squadre di Eccellenza della Conca Ternana. Gli occhi erano puntati sulla Narnese, fresca vincitrice della Coppa Umbra e che si appresta ad andare in una cittadina delle Marche per il primo turno nazionale di un torneo, che porterà addirittura in Serie D. La squadra di Defendi però ha dimostrato anche oggi una fragilità assoluta nelle gare fuori dalle mura amiche. A Santa Sabina ha perso dopo che, per tre quarti di partita, era riuscita a controllare. Non c’è stato verso di portare a casa un punto che avrebbe fatto molto comodo anche in chiave salvezza diretta. L’incapacità di contrastare gli avversari, di cambiare passo davanti a squadre forti, meno forti, qualche volta anche deboli, dovrebbe essere alla base del percorso psicologico che lo staff della Narnese deve sviluppare alla svelta in questi due giorni, prima della trasferta marchigiana.
_____________________________
L’Olympia? Pareggia, rendendo facile una gara che invece era complessa, in casa di una Bmg che aveva perso la Coppa Umbra col dente avvelenato. La squadra di Sugoni ha fatto la sua gara ed alla fine è riuscita a portare a casa il punto numero ventinove, che inizia a profumare.
_____________________________
Andrea Bagnato è davvero un campione: quando è in forma, purtroppo per lui non lo è sempre, fa sfracelli ed anche la differenza: tre gol nella gara del Terni Fc contro i rossoverdi della Pontevecchio per un 5 a 1 finale.
ECCELLENZA – 22° GIORNATA
Atletico Bmg-Ol. Thyrus 1-1
35′ pt Gesuele (A), 11′ st Luparini rig. (O)
Ellera-Bastia 0-0
Nuova Alba-Narnese 1-0
27′ st Drolè
Pierantonio-S. Sabina 3-1
22′ pt e 4′ st Buzzi, 29′ pt Petrara, 37′ st Benedetti (S)
Pontevalleceppi Ripa-S. Venanzo 0-3
9′ pt Cavalletti, 12′ st rig. e 38′ st Regnicoli
Spoleto-Angelana 0-1
44′ pt Proietti
Tavernelle-Pietralunghese 3-2
4′ pt Calderini (P), 17′ pt Esposito (P), 38′ pt e 1′ st Zeby (T), 37′ st aut. Gatti (T)
Terni Fc-Pontevecchio 5-1
24′ pt rig., 37′ pt e 38′ st Bagnato (T), 3′ st Depretis (P), 35′ st Pucci (T), 43′ st Bertaina (T)
CLASSIFICA
Angelana 46
Pietralunghese 45
Tavernelle 38
Atl. Bmg 36
Nuova Alba 34
Pierantonio 31
Terni Fc 30
Pontevecchio 29
Ol. Thyrus 29
Spoleto 27
Bastia 26
Narnese 25
Ellera 25
S. Sabina 19
S. Venanzo 15
PontevalleceppiRipa 8