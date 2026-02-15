Domenica variegata nei risultati per le tre squadre di Eccellenza della Conca Ternana. Gli occhi erano puntati sulla Narnese, fresca vincitrice della Coppa Umbra e che si appresta ad andare in una cittadina delle Marche per il primo turno nazionale di un torneo, che porterà addirittura in Serie D. La squadra di Defendi però ha dimostrato anche oggi una fragilità assoluta nelle gare fuori dalle mura amiche. A Santa Sabina ha perso dopo che, per tre quarti di partita, era riuscita a controllare. Non c’è stato verso di portare a casa un punto che avrebbe fatto molto comodo anche in chiave salvezza diretta. L’incapacità di contrastare gli avversari, di cambiare passo davanti a squadre forti, meno forti, qualche volta anche deboli, dovrebbe essere alla base del percorso psicologico che lo staff della Narnese deve sviluppare alla svelta in questi due giorni, prima della trasferta marchigiana.

_____________________________

L’Olympia? Pareggia, rendendo facile una gara che invece era complessa, in casa di una Bmg che aveva perso la Coppa Umbra col dente avvelenato. La squadra di Sugoni ha fatto la sua gara ed alla fine è riuscita a portare a casa il punto numero ventinove, che inizia a profumare.

_____________________________

Andrea Bagnato è davvero un campione: quando è in forma, purtroppo per lui non lo è sempre, fa sfracelli ed anche la differenza: tre gol nella gara del Terni Fc contro i rossoverdi della Pontevecchio per un 5 a 1 finale.

ECCELLENZA – 22° GIORNATA

Atletico Bmg-Ol. Thyrus 1-1

35′ pt Gesuele (A), 11′ st Luparini rig. (O)

Ellera-Bastia 0-0

Nuova Alba-Narnese 1-0

27′ st Drolè

Pierantonio-S. Sabina 3-1

22′ pt e 4′ st Buzzi, 29′ pt Petrara, 37′ st Benedetti (S)

Pontevalleceppi Ripa-S. Venanzo 0-3

9′ pt Cavalletti, 12′ st rig. e 38′ st Regnicoli

Spoleto-Angelana 0-1

44′ pt Proietti

Tavernelle-Pietralunghese 3-2

4′ pt Calderini (P), 17′ pt Esposito (P), 38′ pt e 1′ st Zeby (T), 37′ st aut. Gatti (T)

Terni Fc-Pontevecchio 5-1

24′ pt rig., 37′ pt e 38′ st Bagnato (T), 3′ st Depretis (P), 35′ st Pucci (T), 43′ st Bertaina (T)

CLASSIFICA

Angelana 46

Pietralunghese 45

Tavernelle 38

Atl. Bmg 36

Nuova Alba 34

Pierantonio 31

Terni Fc 30

Pontevecchio 29

Ol. Thyrus 29

Spoleto 27

Bastia 26

Narnese 25

Ellera 25

S. Sabina 19

S. Venanzo 15

PontevalleceppiRipa 8