Sono quattro i comuni della provincia di Terni aderenti ai Borghi più Belli d’Italia che ospiteranno gli eventi in programma per la “Notte Romantica” il 20 giugno. Arrone, Lugnano in Teverina, San Gemini e Stroncone saranno teatro delle iniziative dell’11^ edizione promossa dai Borghi più Belli d’Italia e che coinvolge complessivamente 230 comuni, in Italia. Fiaccole, luci soffuse, musica, spettacoli, buon cibo, memorie e storie da condividere. Sono questi i fattori che contribuiranno a creare l’atmosfera unica che ogni anno a inizio estate impreziosisce i borghi ed attrae tantissimi visitatori.

“I Borghi più belli d’Italia sono da sempre luoghi romantici per eccellenza – si legge nel comunicato di presentazione dell’evento – custodiscono storie d’amore, tradizioni, racconti e memorie che attraversano generazioni. Per la Notte Romantica, dalle Alpi alla Sicilia, le piazze, i vicoli, i castelli e i palazzi ospiteranno centinaia di eventi dedicati all’amore e al romanticismo, con concerti, spettacoli, letture, mostre fotografiche, percorsi emozionali, degustazioni, installazioni artistiche e iniziative pensate per raccontare le storie e la memoria dei territori”.

Secondo l’ultimo osservatorio fornito da Mastercard su ciò che influenza le persone nella scelta delle esperienze, emerge la volontà di vivere momenti reali, basati sul senso di comunità, autenticità e intimità, insieme al desiderio di riscoprire atmosfere e tradizioni del passato, di cui i borghi rappresentano un importante custode culturale. Il 73% degli italiani dichiara, infatti, di privilegiare attività capaci di richiamare elementi della cultura e delle tradizioni storiche, mentre più della metà afferma di attribuire oggi un valore maggiore alle esperienze rispetto al passato.

In questo contesto, viaggi e turismo si confermano le tipologie di esperienza preferita dalla maggioranza degli italiani, seguiti da proposte enogastronomiche e attività all’aria aperta. Anche le piccole e medie imprese giocano un ruolo sempre più centrale: il 62% si dice disposto a spendere di più per attività che generano benefici concreti per la comunità locale e il territorio. “In un mondo che corre sempre più veloce, i Borghi sono i luoghi dove l’amore trova ancora il tempo di fermarsi e i ricordi possono tornare a vivere”, dichiara il Presidente dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia, Fiorello Primi.

“Quando, undici anni fa – aggiunge – lanciammo la Notte Romantica, non immaginavamo che sarebbe diventata un appuntamento così sentito e partecipato. Anno dopo anno, le amministrazioni locali hanno saputo interpretarne lo spirito con passione, creatività e autentico coinvolgimento, mentre il pubblico continua a premiarla con una presenza sempre più numerosa. Oggi la Notte Romantica rappresenta molto più di un evento: è un’esperienza collettiva che celebra la bellezza dei luoghi, delle relazioni e delle emozioni”.