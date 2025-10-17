A palazzo Contelori, a Cesi, domenica 19 ottobre alle ore 18.30 si terrà un incontro-spettacolo intenso e originale con una cena a seguire dal sapore profondamente siciliano.

Si dialogherà prima nella chiesa di San Michele Arcangelo, con accompagnamento musicale e poi nell’attigua locanda del medesimo Palazzo Contelori, con ospiti d’eccezione, di cinema, letteratura e intimità familiare, attraverso i racconti di due figli d’arte.

Fabrizio Catalano, autore, scrittore e regista, nonché nipote di Leonardo Sciascia, lo scrittore di Racalmuto che attraverso i suoi romanzi portò la Sicilia nel mondo e Massimiliano Buzzanca, attore e produttore, figlio dell’indimenticato Lando, eccezionale interprete dallo stile ironico e dissacrante dell’homo eroticus siciliano e al contempo di grandi film d’autore, saranno i protagonisti di una serata davvero speciale.

A fare gli onori di casa, introducendo gli ospiti e tessendo le fila dei liberi discorsi, citazioni, aneddoti e racconti durante la serata, l’attore e autore ternano Stefano de Majo.

Un sodalizio di autori divenuti amici, già interpreti di “Todo Modo” di Sciascia, uno dei più grandi successi dello scrittore siciliano, di cui Fabrizio Catalano è, come per molti altri testi del nonno, regista e interprete, unitamente, tra gli altri a Massimiliano Buzzanca, Pino Quartullo e Isabel Russinova, nelle vesti di una misteriosa e affascinante signora di cui Stefano de Majo è marito sulla scena.

A fare da sfondo al racconto vi è l’eremo di Zafer 3, una struttura originariamente religiosa poi ristrutturata e adibita ad albergo, proprio come il Palazzo Contelori.

Una serata speciale, arricchita dalle note del violino del Maestro Gustavo Gasperini a celebrare musicalmente la Sicilia insieme a vini selezionati e proposte dal gusto isolano, per vivere l’atmosfera di un autentico romanzo giallo nello stile di Leonardo Sciascia e il dissacrante spirito di Lando Buzzanca, all’insegna del divertimento, tra racconti di cinema, musica, teatro e letteratura e chissà magari anche per qualche inedita rivelazione con un finale a sorpresa.

Una serata insomma da non perdere.

“Ce ne ricorderemo di questo pianeta”

Costo intero evento spettacolo e cena 25 euro

Info e prenotazioni al 389.5412429