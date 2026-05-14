Il liceo scientifico “Galilei” di Terni ha scritto una pagina importante nel percorso di integrazione tra scuola e mondo del lavoro, aggiudicandosi il primo premio nell’Hackathon “Showroom Virtuale”.

La competizione, promossa dall’azienda umbra “L’Antica Deruta” all’interno del progetto Virgilio e del Distretto Rotary 2090, ha visto la partecipazione di numerosi istituti superiori provenienti da Abruzzo, Marche, Umbria e Molise.

Il team ternano è riuscito a emergere in un contesto interregionale altamente competitivo, convincendo la commissione preposta grazie alla solidità e all’originalità della propria proposta.

Il successo del “Galilei” non è stato casuale, ma il frutto di un impegno corale che ha saputo coniugare teoria e pratica. La giuria, nel motivare la propria decisione, ha sottolineato come il team si sia distinto non solo per l’elevata qualità dell’idea progettuale e la chiarezza dell’esposizione, ma anche per una spiccata capacità di lavoro di gruppo. Questi elementi hanno permesso di costruire un progetto solido, capace di rispondere concretamente alle sfide tecnologiche e comunicative richieste da un’eccellenza del territorio come L’Antica Deruta.

Il momento culminante di questa esperienza si è svolto ad Osimo, nella cornice della sede della Lega del Filo D’oro. In questa occasione, una delegazione composta dagli studenti Giulia Francesca Breban, Damiano Matteucci, Filippo Gigli, Marco Giavoli e Samuele Pitotti, sotto la guida del docente tutor professor Alberto Piantoni, ha partecipato alla giornata conclusiva dell’evento.

Per i ragazzi non si è trattato solo di ricevere un premio ufficiale, ma di vivere una rilevante opportunità di confronto diretto con le diverse realtà aziendali presenti, toccando con mano le dinamiche del mercato globale.

L’evento di Osimo ha visto i rappresentanti del “Galilei” tornare sul palco per presentare ufficialmente il proprio lavoro davanti a una platea d’eccezione. Il loro “Showroom Virtuale” è stato esposto a una commissione giudicante e a un pubblico composto da rappresentanti delle istituzioni, del mondo universitario e delle aziende partner del progetto. Questo traguardo conferma il valore del Liceo Galilei come incubatore di talenti pronti a trasformare le proprie idee in concrete realtà imprenditoriali.