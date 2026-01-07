Dopo il successo della prima edizione del 2025 , l’Istituto di Istruzione Superiore “Casagrande-Cesi” di Terni organizza “La Notte degli Chef – Seconda Edizione”, iniziativa di alto profilo culturale e formativo promossa dall’indirizzo Enogastronomia nell’ambito delle attività di orientamento e valorizzazione del territorio.

L’evento, articolato su due giornate, vedrà la partecipazione di chef di fama nazionale e stellati Michelin, professionisti del settore e rappresentanti del mondo enogastronomico. Tra i protagonisti Marco Lagrimino, già chef del ristorante L’Acciuga e oggi definito “chef sartoriale”, Paolo Trippini, storico interprete della cucina umbra, e gli chef stellati Andrea Impero (Elementi) e Giulio Gigli (Une).

Il programma prevede masterclass di alta cucina e pasticceria, degustazioni guidate dai sommelier AIS Umbria, momenti di mixology a cura dei bartender AIBES Lazio–Umbria, oltre a un convegno dedicato al turismo esperienziale, al cibo e alla salute. Evento clou sarà la Cena di Gala a quattro mani del 14 gennaio, con protagonisti Impero e Gigli.

Ospite d’onore della manifestazione il gastronomo e critico enogastronomico Edoardo Raspelli.