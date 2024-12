In preparazione al Natale, il museo diocesano e la Proloco di Terni, con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Terni, promuovono dal 9 al 18 dicembre al museo diocesano la rassegna d’arte “Incontri natalizi 2024”, collettiva di pittura, scultura, grafica, fotografia, presepi artistici e africani, cartoline natalizie, poesia, la bancarella della solidarietà e eventi culturali dedicati alla solidarietà e pace nel mondo.

L’iniziativa, giunta alla 36°edizione, unisce arte, cultura e mondialità nel segno del dialogo, delle tradizioni popolari locali, dall’arte visiva, originale e creativa. A questo si aggiunge la solidarietà con l’incontro tra le associazioni che si occupano a vario livello di volontariato.

La mostra sarà inaugurata il 9 dicembre alle ore 16.30 con la presentazione delle opere e dei progetti delle associazioni presenti, della bancarella della solidarietà e del premio Simpatia del pubblico aperto a tutti i partecipanti e visitatori della mostra che rimarrà aperta tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.

Tra gli eventi culturali proposti il 12 e 16 dicembre si terrà il recital di poesie in vernacolo e in lingua, a carattere natalizio, sacro, sociale, ecologico e per la pace, promosso dalla Pro Loco di Terni e presentazione dei libri del premio letterario “Logo d’Oro” Città di Terni.

Il 10 dicembre, nella Giornata Internazionale dei Diritti Umani, la presentazione del libro “Grido alla vita-Quando la vita diventa preziosa e non lo sapevi”, di Lorena Falci Bianconi. Segue video “Castelluccio un tempo, una storia” di Marco Ilari.

Il 12 dicembre alle ore 16.30 la conferenza: “La fiabesca avventura di Marco Polo lungo la via della seta” a cura della professoressa Cristina Montesi docente di Economia all’università di Perugia.

Il 14 dicembre la proiezione di cartoline dedicate al Natale e all’antica Terni. Breve storia della cartolina a Terni a cura del professor Armando Rossini. A seguire intervento di Simonetta Melinelli su: “Razzismo in Sud Africa”.

Proiezione di video e documentari dedicati all’ambiente e alla Terra Santa.