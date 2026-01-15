È stato condannato a 5 anni l’anarchico spagnolo Juan Antonio Sorroche, imputato per l’attentato del 18 dicembre 2015 alla scuola di Polizia di via Vittorio Veneto, a Brescia.

La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d’assise bresciana che ha riconosciuto la finalità terroristica dell’azione e accolto la ricostruzione del pm, che aveva chiesto una condanna a 6 anni di reclusione, in continuazione con la condanna a 14 anni che Sorroche sta scontando a Terni per l’attentato del 2018 alla sede della Lega di Villorba. La Corte ha stabilito un risarcimento di 50mila euro al Ministero dell’Interno contro il milione chiesto.

Il 18 dicembre di 11 anni fa, Sorroche, legato ai movimenti anarco-insurrezionalisti, collocò un ordigno esplosivo rudimentale davanti alla Scuola di Polizia del capoluogo lombardo. La bomba, idrocarburi e polvere pirica in una pentola a pressione, non causò vittime.