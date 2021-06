Dopo gli insulti e le minacce della scorsa settimana, “vi stacco la testa”, sono arrivati fiori per Federica Sciarelli.

Gliel’ha inviati un ragazzo di 30 anni, Gerardo, nato ad Agropoli , in provincia di Salerno: “Federica, questi fiori sono per te, non appena mi inviterai, purtroppo io mi sposto in carrozzina, spero di non crearti disagi, ti voglio ancora ringraziare, grazie di cuore”. Detto fatto, la Sciarelli non si è fatta pregare e ieri sera Gerardo è stato ospite a “Chi l’ha visto?” nello studio di Roma. La sua storia emoziona, il destino non è stato benevolo con lui, tutt’altro: disabile dalla nascita, a soli 15 anni ha perso la mamma adottiva (giovanissima, 43 anni). Sì perché i suoi genitori biologici lo hanno dato in adozione quando lui non aveva ancora un anno.

Perché Gerardo voleva essere invitato a “Chi l’ha visto?” perché cerca le sue radici, suo padre e sua madre, la sua famiglia di origine, vuole scoprire i motivi che hanno spinto chi l’ha messo al mondo a lasciarlo andare via. “Da un po’ di tempo ho questa esigenza – dice Gerardo – di sapere perché sono stato messo in questo orfanotrofio, perché non sono stati in grado di tenermi”. E quando un mercoledì vedendo “Chi l’ha visto?” sente la storia di una ragazza che è in cerca della madre biologica dice: “se c’è riuscita lei ad andare in Tv, posso farcela anch’io”. Da qui la decisione di scrivere alla trasmissione e la speranza di essere invitato. Con i fiori per Federica.

Quanto agli ascolti di martedì 8 giugno, la serata è stata vinta dallo show benefico di Assisi ma solo con 2,5 milioni di spettatori. I programmi di prima serata di Rai1 hanno perso il traino formidabile de “I soliti ignoti”. Anche martedì sera “Sogno azzurro” non si è schiodato da un misero 12,25% di share.

I 10 PROGRAMMI PIU’ VISTI DI MARTEDI’ 8 GIUGNO

1) Striscia la notizia, Canale5: 4.127.000 spettatori (share 18,12%)

2) Reazione a catena, Rai1: 3.943.000 spettatori (share 24,48%)

3) Beautiful, Canale5: 2.781.000 spettatori (share 18,86%)

4) Sogno Azzurro, Rai1: 2.750.000 spettatori (share 12,25%)

5) Con il cuore, nel nome di Francesco, Rai1: 2.542.000 spettatori (share 13,16%)

6) Una vita, Canale5: 2.535.000 spettatori (share 18,59%)

6) La vita in diretta, Rai1: 2.184.000 spettatori (share 21,94%)

7) Caduta Libera, Canale5: 2.116.000 spettatori (share 13,39%)

8) Mr.Wrong-Lezioni d’amore, Canale5: 1.979.000 spettatori (share 16,54%)

9) New Amsterdam, Canale5: 1.872.000 spettatori (share 10,81%)

10) Oggi è un altro giorno, Rai1: 1.805.000 spettatori (share 14,47%)