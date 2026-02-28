“Questa nuova struttura rappresenta il frutto della politica vera, quella dei fatti concreti e non delle parole e della demagogia”. Lo ha detto questa mattina il Presidente della provincia di Terni Stefano Bandecchi partecipando a San Gemini all’inaugurazione del nuovo asilo comunale che aprirà ufficialmente il 9 marzo.

Bandecchi ha ringraziato e fatto i complimenti al sindaco Luciano Clementella “la cui lungimiranza – ha detto – ha permesso di realizzare un asilo nel contesto di un complesso scolastico moderno e che guarda al futuro, come al futuro guarda San Gemini.

Qui c’è una realtà in cui il bambino arriva da piccolo e va via quando è cresciuto e in questo modo si sente parte di una comunità. Abbiamo tutti la sensazione – ha osservato Bandecchi – che questa nostra nazione sia ferma. San Gemini però dimostra di non esserlo e lo dimostra con i fatti e la politica buona, realizzando un nuovo asilo che guarda al presente ma anche al domani”.