Raffaello Federighi è il nuovo Capo di Gabinetto della Provincia di Terni. Il Presidente Stefano Bandecchi lo ha infatti formalmente nominato con proprio decreto il 30 luglio inserendo la nuova figura professionale presso l’ufficio di staff del Presidente. Federighi, che prenderà servizio da domani 1 agosto, resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente.

Il Capo di Gabinetto, come disciplinato dal vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’ente, fornirà supporto alle attività del Presidente, anche nella designazione e nomina dei rappresentanti della Provincia in enti, aziende ed istituzioni. Terrà i rapporti, per conto del Presidente e in attuazione delle sue direttive, con i singoli consiglieri, con il Segretario generale, il Direttore Generale, ove nominato, i Dirigenti, le società partecipate, le istituzioni, i Comuni della provincia, le altre amministrazioni ed il mondo associazionistico.

Curerà lo sviluppo e l’aggiornamento delle linee programmatiche contenute nel programma di governo a supporto degli organi di direzione politica, in raccordo con tutti i massimi responsabili dell’amministrazione, coordinerà le attività del cerimoniale del Presidente e fornirà supporto e assistenza agli organi istituzionali per manifestazioni pubbliche, incontri e visite ufficiali.

Sull’istituzione della figura del capo di gabinetto e del direttore generale si è consumato uno “strappo” tra il presidente Bandecchi e i consiglieri del centro destra che erano contrari e lo hanno manifestato in consiglio provinciale. Contrari anche i consiglieri del centrosinistra. Ma, vista l’esiguità della spesa, circa 20 mila euro annui, è stata sufficiente una determina dirigenziale senza il passaggio in consiglio. Cosa che, invece, dovrà avvenire per il direttore generale.