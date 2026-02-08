Non si rialza la Ternana women che è uscita sconfitta dalla trasferta di Napoli , 3-1.

Una gara fortemente condizionata dagli episodi. Le rossoverdi pagano due autogol e l’espulsione diretta di Quazzico al 37’ del primo tempo, che ha costretto la squadra di mister Mauro Ardizzone a giocare in inferiorità numerica per oltre cinquanta minuti.

LA CRONACA

Il Napoli Women parte forte e sblocca il match al 6’: ripartenza fulminea delle padrone di casa, Schroffenegger respinge il diagonale di Carcassi, ma la deviazione sfortunata di Quazzico deposita il pallone in rete. Al 15’ ancora Napoli pericoloso, con Schroffenegger che blocca senza difficoltà il colpo di testa ravvicinato di Floe.

La Ternana Women risponde al 17’ e va vicinissima al pareggio: calcio d’angolo di Regazzoli, palla sul secondo palo e colpo di testa di Pacioni che si stampa sulla traversa. Al 24’ ci prova Kozák con un tiro a giro, Schroffenegger allunga in angolo. Al 37’ l’episodio che cambia la partita: Quazzico viene espulsa per rosso diretto su Banušić. Ardizzone si gioca la challenge card, ma la decisione viene confermata.

In avvio di ripresa il Napoli Women approfitta della superiorità numerica. Al 4’ Carcassi firma il raddoppio con un diagonale sul quale Schroffenegger non può intervenire. All’8’ arriva il terzo gol: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Banušić, il portiere rossoverde non trattiene e il pallone finisce in rete per l’autogol del 3-0.

La Ternana Women prova comunque a reagire. Al 12’ Pacioni in scivolata non trova lo specchio sul secondo palo dopo un corner. Al 15’ Gomes, in pressione su Beretta, intercetta il rinvio del portiere del Napoli e tenta la conclusione in acrobazia, ma il pallone termina a lato. Al 25’ bel pallone tagliato in area da Pellegrino Cimò, senza però che Ciccotti prima e Gomes poi riescano ad arrivare alla deviazione.

Il gol rossoverde arriva al 37’: cross di Pirone, deviato da un difensore del Napoli, pallone che schizza sul secondo palo dove Pellegrino Cimò è la più lesta a intervenire, firmando il 3-1 (e il quarto gol stagionale) e accorciando le distanze. Nel finale, al 35’, Labate prova la conclusione dalla distanza, ma Beretta blocca senza problemi.

La Ternana Women archivia così la trasferta di Cercola e guarda ora alla sfida salvezza contro il Genoa, in programma sabato 14 febbraio al “Moreno Gubbiotti”. Ternana e Genoa, infatti sono all’ultimo posto della classifica con 7 punti. Parma 9, Sassuolo 12.

Ne retrocede una sola.

NAPOLI W-TERNANA WOMEN, IL TABELLINO

NAPOLI WOMEN (4-4-2): Beretta; Pettenuzzo, Vergani, Jusjong, Giordano; Carcassi (23’ st Faurskov), Bellucci (23’ st Sciabica), Langella, Kozak; Banusic, Floe (11’ st Barker). A disposizione: Thisgaard, Hornschuch, Veletanjic, Kjolholdt, Muth, D’Angelo, Kainulainen, Musumeci. Allenatore: Sassarini.

TERNANA WOMEN (4-3-1-2): Schroffenegger; Quazzico, Pacioni, Massimino, Peruzzo (13’ st Labate); Pastrenge (1‘ st Corrado), Ciccotti (39’ st Petrara), Regazzoli; Pellegrino Cimò; Làzaro (1’ st Pirone), Gomes (39’ st Di Giammarino). A disposizione: Ciccioli, Ghioc, Eržen, Porcarelli, Ripamonti, Martins, Vigliucci. Allenatore: Ardizzone.

Arbitro: Tropiano di Bari

Reti: 6’ pt aut Quazzico; 4’ st Carcassi, 8’ st aut Schroffenegger, 37’ st Pellegrino Cimò

Note: Espulsa al 37’ pt Quazzico. Ammonite: Floe, Pettenuzzo. Angoli: 3-5. Recupero tempo: 2’ pt; 6’ st.