Anche lo squadrone eliportato Cacciatori di Puglia dei carabinieri è ora impegnato nelle ricerche dell’uomo accusato di avere colpito a martellate la moglie mentre si trovava su un pullman nei pressi di Stroncone e ancora ricoverata in ospedale, a Terni, in gravi condizioni. Opera insieme agli elicotteri e alle unità cinofile molecolari, nonché ai militari del Comando provinciale di Terni. È infatti in corso sul territorio provinciale e nelle aree limitrofe una vasta operazione di ricerca.

L’attività, che prosegue ininterrottamente da sabato, si intreccia con quella d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Terni.

Lo squadrone eliportato carabinieri “Cacciatori di Puglia” è composto da personale altamente specializzato nelle operazioni di ricerca in aree impervie e zone boschive.

Predisposti anche numerosi posti di controllo su ogni possibile via di fuga.

Le ricerche, cui collaborano tutte le forze di polizia, sono state estese a tutto il territorio nazionale.

IL COMUNICATO DEI CARABINIERI DI TERNI

Il Comando Provinciale di Terni, che coordina senza sosta le ricerche del presunto responsabile del tentato femminicidio, ha attivato i reparti specializzati dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia, gli elicotteristi e le unità cinofile.

È in corso sul territorio provinciale e nelle aree limitrofe una vasta operazione di ricerca condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Terni, volta al rintraccio del soggetto ritenuto responsabile dell’efferato delitto consumatosi nella giornata di sabato in Voc. S.Lucia di Stroncone (TR).

L’attività, che prosegue ininterrottamente dal momento del tragico evento, e si intreccia con quella d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Terni, vede un importante impiego di uomini e mezzi per stringere rapidamente il cerchio attorno al fuggitivo.

Nell’area circostante al luogo del tragico evento, per garantire la massima efficacia nelle operazioni, trovandosi in contesto morfologicamente complesso, l’Arma dei Carabinieri ha subito schierato reparti d’élite e tecnologie avanzate:

lo Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori di Puglia”:personale altamente specializzato nelle operazioni di ricerca in aree impervie e zone boschive, deputato alla saturazione del territorio e al controllo di casolari e rifugi isolati;

il Nucleo Elicotteri di Roma Urbe:per il supporto aereo con il monitoraggio e coordinamento dall’alto delle operazioni nella zona d’interesse e la segnalazione immediata di movimenti sospetti;

le Unità Cinofile Molecolari:con l’impiego di cani specializzati nella ricerca di persone, capaci di seguire tracce ematiche e olfattive anche a distanza di ore dall’evento.

Sono in atto le battute di ricerca da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale con la predisposizione di numerosi posti di controllo per il setaccio di ogni possibile via di fuga con l’obbiettivo di assicurare quanto prima il presunto responsabile alla giustizia. Le ricerche, cui collaborano fin da subito tutte le FF.PP., sono state estese a tutto il territorio nazionale.