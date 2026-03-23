La settimana scorsa, il Comando Provinciale Carabinieri di Terni ha predisposto mirati servizi volti a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive dell’orvietano. I servizi coordinati, svolti con cadenza quotidiana, hanno visto il dispiegamento di militari in borghese ed in uniforme della Compagnia di Orvieto, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna”, reparto d’élite composto da personale specializzato nel pattugliamento di aree impervie per la ricerca di latitanti ed il contrasto della criminalità organizzata.

Mediante sopralluoghi preliminari ed appostamenti finalizzati alla localizzazione di possibili bivacchi improvvisati, sono state scandagliate tutte le aree boschive delle località collinari orvietane già in passato emerse come “piazze di spaccio”, riscontrando in alcune di esse la perdurante attività illecita; gli elementi preliminari acquisiti hanno poi consentito di predisporre un piano operativo d’intervento congiunto, con la partecipazione di personale in uniforme dei Nuclei Carabinieri Forestali di Orvieto ed Allerona e di numerose pattuglie della linea territoriale, con compiti di accerchiamento delle aree da controllare.

L’attività ha portato all’arresto di due persone ed alla denuncia in stato di libertà di una terza, al sequestro di 22 grammi di cocaina, 10 grammi di eroina e 21 grammi di hashish nonché della somma in contanti di poco più di mille euro ritenuta provento dello spaccio e di numerose armi bianche.

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