Anche quest’anno si rinnova il rapporto tra il Narnia Festival e il concorso internazionale di canto SanremoJunior. Sarà infatti la kermesse artistica a ospitare a Narni, in esclusiva nazionale, tranne per la Sicilia, le selezioni dal vivo per la competizione canora rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. Una prestigiosa esperienza di selezione affidata, per il quinto anno consecutivo, all’organizzazione del Narnia Festival diretto dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro e dal direttore d’orchestra e medagliato olimpico Lorenzo Porzio. Le iscrizioni per le selezioni dovranno pervenire entro venerdì 16 gennaio: possono partecipare giovani cantanti italiani e stranieri residenti in Italia presentando una canzone di genere pop, rock, jazz, folk e rap in lingua italiana, straniera o dialettale. Le audizioni si terranno in un’unica sessione domenica 18 gennaio, a Narni, nel complesso monumentale di San Domenico-Auditorium Bortolotti: dalle 11 ci saranno le prove tecniche per tutti i concorrenti e, a seguire, le selezioni, aperte al pubblico. In palio, per i migliori partecipanti, borse di studio, una performance in cartellone di Narnia Festival 2026, un servizio televisivo e strumenti musicali.

Per iscriversi: [email protected].

Informazioni su www.narniafestival.com/selezioni-sanremo-junior.

A scegliere i giovani talenti che passeranno alla fase successiva della competizione sarà una giuria di cui fanno parte nomi di alto livello artistico, istituzionale e del management internazionale, tra i quali Enzo De Carlo, patron del Cantagiro, Gianni Neri, vocal coach, Anna Crecco, autrice, oltre a Cristiana Pegoraro e Lorenzo Porzio. I giovani cantanti selezionati accederanno alla fase finale nazionale del concorso che si terrà al Teatro del Casinò di Sanremo. Le selezioni di SanremoJunior si stanno svolgendo anche in altri Paesi e il 14 aprile il prestigioso teatro Ariston di Sanremo ospiterà la finale mondiale della competizione.

“Sono felicissima di proseguire in questa esperienza – ha commentato Cristiana Pegoraro –, non solo una bellissima fucina artistica ma anche un’ottima occasione di promozione per il nostro territorio. I giovani concorrenti, infatti, soggiorneranno a Narni con le loro famiglie e avranno modo di apprezzare le bellezze storiche, culturali e paesaggistiche che i nostri luoghi sanno offrire. Sono anche orgogliosa del ruolo che mi è stato affidato negli Stati Uniti”. “Il concorso – ha aggiunto il maestro Lorenzo Porzio – è un’opportunità per i giovani cantanti di fare un’esperienza di livello, di farsi conoscere su un palcoscenico importante come quello dell’Ariston, passando prima per la città di Narni che da anni si occupa di formazione artistica di musicisti e artisti grazie al Narnia Festival”.

L’evento SanremoJunior è patrocinato dal Comune di Narni.