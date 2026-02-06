“Ogni giorno in Umbria c’è una espulsione. E’ urgente la realizzazione, nel nostro territorio, di un centro di permanenza per il rimpatrio dei cittadini stranieri che si trovano sul territorio in maniera irregolare”.

Lo afferma Filippo Girella, segretario regionale umbro della Federazione Sindacale di Polizia, una delle organizzazioni maggiormente rappresentative sia a livello locale che nazionale.

“Sia a Terni che a Perugia – aggiunge Girella – i reati commessi da immigrati irregolari rappresentano un problema che necessita di una risposta forte ed entrambe le questure stanno facendo un grande sforzo in tale senso; basti pensare che solo nel 2025 la questura di Perugia ha effettuato ben 309 espulsioni e quella di Terni 87, con un aumento nella seconda parte dell’anno. Le ricadute negative dell’assenza di un Cpr in Umbria sono pesanti, anche se poco note: quando bisogna procedere all’espulsione di un immigrato irregolare che si è macchiato di gravi reati, se va bene verrà portato in uno dei Cpr sparsi sul territorio nazionale, con un grande impegno di risorse sia in termini di personale impiegato che economiche; infatti, ad eccezione di quello di Roma, che spesso è pieno, i Cpr sono tutti molto lontani dalla nostra regione e va aggiunto che per un accompagnamento c’è bisogno di due o quattro poliziotti, a seconda della pericolosità del clandestino, per la durata di uno o, spesso, due giorni. Basti pensare, ad esempio, che in alcuni casi la squadra che procede all’accompagnamento, a causa dell’assenza di posti disponibili più vicini, spesso deve raggiungere un Cpr della Puglia, della Basilicata o addirittura della Sardegna, sottraendo il personale impiegato all’attività di pattugliamento delle strade delle nostre città; quando va male, invece, succede che tutti i Cpr sparsi sul territori nazionale sono pieni e quindi il cittadino extracomunitario irregolare che dovrebbe essere espulso, non essendoci nessun posto dei Cpr viene lasciato libero e gli viene ordinato di lasciare il territorio nazionale”.

“Va fatto presente inoltre – aggiunge il segretario provinciale Fsp di Terni Vittorio Mari – una cosa che ogni operatore delle forze dell’ordine che opera su strada sa bene: questi soggetti non temono l’arresto o la denuncia; l’unico vero timore dei clandestini è il rimpatrio”.

>“Nei prossimi giorni – conclude Filippo Girella – invieremo una formale richiesta scritta al Ministero dell’Interno in tal senso ed auspichiamo che tutta la classe politica locale si impegni con efficacia per sostenere la nostra proposta in modo da raggiungere al più presto questo importante obbiettivo per la sicurezza dei cittadini di Perugia, di Terni e di tutta l’Umbria”.