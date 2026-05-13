Nell’annuale sondaggio della Swg sul gradimento dei presidenti di regione spicca il risultato negativo della presidente dell’Umbria che ha perso 8 punti di consenso, il calo più forte rispetto a un anno fa, scendendo dal 53 al 45%. La presidente Proietti si colloca, comunque, al 6° posto, a pari merito con il presidente dell’Emilia Romagna Michele De Pascale.
Al primo posto c’è Massimiliano Fedriga presidente del Friuli, con il 65% dei consensi.
All’ultimo posto c’è Renato Schifani, presidente della Sicilia, con appena il 25% dei consensi.