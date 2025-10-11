Grande successo per l’evento organizzato dal Cigar Club Perugia a Todi nei giorni scorsi: la Fiesta Dominicana.

L’evento, ideato e promosso dal Cigar Club Perugia presieduto da Giovanni Ceccotti, ha sancito una sorta di “Patto” di amicizia e collaborazione tra l’Umbria e la Repubblica Dominicana.

Vi hanno partecipato l’ambasciatore della Repubblica Dominicana Rafael Lantigua Ciriaco, la consigliera dell’ambasciata Elna Arelis Perdomo, la delegata della Presidencia Dominicana Sandra Castillo, l’assessore regionale Fabio Barcaioli, il vice presidente della Provincia di Terni Francesco Ferranti, il sindaco di Todi Antonino Ruggiano ed il vice sindaco Claudio Ranchicchio, l’assessore del Comune di Amelia Tommaso Agabiti e il Console di Spagna in Umbria e Marche Jacopo Caucci von Sucken.

Sono inoltre intervenuti rappresentanti di Confindustria Umbria e della Fondazione Visionando già operativa a Santo Domingo, oltre a delegazioni dei Cigar Club di Civitanova Marche, Arezzo, Terni e Roma.

A breve verrà costituito un gruppo di lavoro per organizzare una missione nella Repubblicana Dominicana nei primi mesi dell’anno prossimo ed è stato impostata la prossima edizione della Fiesta Dominicana che vedrà protagonista anche la città di Amelia, così come da accordi tra il Cigar Club Perugia, l’ambasciatore della Repubblica Domicana e l’assessore del Comune di Amelia presente all’evento.

Nel corso della serata, che si è tenuta a bordo piscina in una location sulle colline tuderti, gli oltre cento partecipanti sono stati allietati da ballerini e ballerine dominicane sulle note delle musiche caraibiche, sono stati degustati sia prodotti tipici dominicani (rum, sigari e cacao) sia prodotti umbri (bollicine della Cantina Vetunna, vini bianchi e rossi della Cantina Tudernum, olio e tartufi dell’azienda agricola Anasetti, formaggi Montecristo e caffè Gallonero).

Presto il Cigar Club Perugia ufficializzerà il calendario dei prossimi eventi.

Per ulteriori informazioni 347 0314733 oppure [email protected]