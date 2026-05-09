Senza giocare la Ternana può festeggiare in anticipo la salvezza, ormai matematica.

Il Genoa, infatti, ultimo con 10 punti, ha perso oggi in casa (2-3) con la Fiorentina, condannandosi alla retrocessione in serie B, dovendo giocare ancora soltanto un partita

La Ternana domani affronterà in trasferta la Lazio, forte dei suoi 14 punti che le garantiscono la permanenza in serie A.

“Un risultato che per noi significa tanto si legge in una nota della società – perché questa salvezza non nasce oggi, ma parte da lontano. Parte da un progetto iniziato quattro stagioni fa, dalla volontà di costruire qualcosa di importante e duraturo, dalla scelta di credere ogni giorno nel lavoro, nella crescita e nell’identità della Ternana Women.

Abbiamo affrontato una stagione difficile, intensa, piena di ostacoli. Lo abbiamo fatto da neopromosse, contro squadre abituate da anni alla Serie A, senza mai perdere però il coraggio di restare fedeli a noi stesse. Abbiamo sofferto, sbagliato, reagito. E soprattutto siamo rimaste unite nei momenti più complicati.

Questa salvezza è il premio per un gruppo che non ha mai smesso di crederci. Per le calciatrici, per lo staff, per chi lavora ogni giorno dietro le quinte e per tutte le persone che hanno scelto di stare al nostro fianco durante il percorso.

Essere la prima realtà umbra a conquistare e mantenere la Serie A femminile è motivo di orgoglio, ma anche una responsabilità che vogliamo continuare ad onorare al meglio”.