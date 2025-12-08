“La pace è la strada che devi percorrere nel tuo cuore per incontrare quel fuoco che sempre arde e ti parla di amore“.

È questo il messaggio che la scrittrice Susanna Tamaro ha regalato a Orvieto per il Natale che sta arrivando.

Un pensiero che per tutte le festività accompagnerà le proiezioni luminose sui palazzi di Piazza della Repubblica quest’anno disegnate dalle bambine e dai bambini delle scuole primarie.

La frase campeggia sulla facciata della chiesa di Sant’Andrea e apre la lunga sequenza dei circa 400 disegni dei piccoli studenti che quest’anno arricchiscono il videomapping sulla Torre di Sant’Andrea, sul Palazzo comunale e sul Palazzo dell’Istituto Piccolomini-Febei realizzato da Play Marche e curato da Michele Spagnuolo e dall’artista genovese Davide Sinapsi.

“Ringrazio di cuore Susanna Tamaro per aver accolto il nostro invito e per questo significativo dono che ha voluto fare alla nostra città – ha commentato il sindaco Roberta Tardani – Le sue parole, semplici e profonde, accompagneranno il Natale di Orvieto con un messaggio universale di pace, senza paletti e distinzioni, che parla a grandi e piccoli. È un pensiero che valorizza e impreziosisce il lavoro dei bambini delle nostre scuole cui rinnovo il ringraziamento per aver colorato la città in questi giorni di festa con la loro fantasia e creatività”.