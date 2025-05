Nell’ambito del progetto PNRR VITALITY – Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’economia diffusa nel Centro Italia, l’Università degli Studi di Perugia organizza una nuova prestigiosa iniziativa: due Lectio magistralis del Prof. Jean-Pierre Sauvage, Premio Nobel per la Chimica 2016.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 7 maggio, alle ore 17:30, presso l’Auditorium di San Francesco al Prato a Perugia, con una conferenza dal titolo “Nanomachines and Motors in Biology and Chemistry”.

Il secondo incontro si terrà a Terni. Entrambi gli eventi saranno introdotti dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Prof. Maurizio Oliviero, e dal Prof. Luca Gammaitoni, Responsabile Scientifico del progetto VITALITY.