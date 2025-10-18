Dopo tre giorni pieni di eventi, panel e appuntamenti imperdibili si è conclusa la settima edizione della Terni Digital Week dedicata all’innovazione e alla digitalizzazione.

Ennesimo grande successo per la manifestazione ideata da Edoardo Desiderio.

Uno dei grandi protagonisti dell’ultima giornata è stato il “Gaming Day” al Casagrande – Cesi di Terni. La giornata si è infatti aperta all’Auditorium Falcone – Borsellino, dove dalle 09.30 alle 12.30 sono intervenuti Benito Magliano, Sara Lodovici, Erika Di Sano, Lorenza Celiberti, Joy Grifoni ed Ermes Maiolica. Si è parlato delle ‘Implicazioni etico-filosofiche di un mondo condiviso con le macchine’, mentre in contemporanea dalle 11.00 alle 12.30 sono state allestite sale tematiche con videogiochi e attività ludiche con giochi, console e accessori; da sottolineare la presenza di Free LAN Party Game con l’intramontabile multiplayer Urban Terror HackLab Terni Aps, in più anche l’Area Gaming con Play Station, Wii e Xbox.

Parallelamente agli eventi presso il Casagrande – Cesi, in BCT si sono svolti due tornei: il primo è stato quello non ufficiale di Magic The Gathering, che ha garantito un premio dall’ottavo al primo classificato della griglia. Il secondo è stato il torneo di Battle of Shields: entrambi gli eventi sono stati curati da Matteo Ferrante.

Sono state svolte anche attività espositive organizzate da “Compagnia dell’Aquila” di Todi, a cura di Alessandro Plebbani e Matteo Ferrante e anche il #TDW Lunch presso il Bar della Biblioteca Comunale.

Infine la consegna dei premi Innovazione. Hanno ricevuto il riconoscimento le seguenti aziende locali e nazionali: Eagleprojects, protagonista della Trasformazione Digitale a livello nazionale e internazionale, Telematica Italia, tra le principali società italiane di consulenza specialistica dedicata alle imprese per l’accesso ai finanziamenti agevolati, ai contributi e ai crediti d’imposta (premio condiviso e consegnato in collaborazione con Confapi Terni) e TFC System, azienda operante nell’ambito della realizzazione di assemblaggi elettrici e meccanici di alta precisione. Oltre alle aziende hanno ricevuto il premio anche dei professionisti nazionali, nello specifico: Giuseppe Izzo, esperto in progettazione, sviluppo e implementazione di soluzioni avanzate di sicurezza informatica, Gian Luca Comandini, imprenditore, professore e divulgatore tecnologico, Massimo Canducci, manager, tecnologo e saggista, Lorenzo Barone adventurer, Explorer e Speaker Ambassador e Giovanni Iovane, studioso e tra i padri fondatori della Sofimatica disciplina emergente e nuova frontiera dell’intelligenza artificiale.

Per completare il sabato e i tre giorni di festival l’appuntamento finale è stato il #TDW25 FEST in Piazza della Repubblica, con l’esibizione del Gruppo Sbandieratori di Narni.

Terni Digital Week torna ad ottobre 2026.