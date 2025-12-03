È stata inaugurata a Roma questa mattina alla presenza del Sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio con delega alle politiche antidroga Alfredo Mantovano la rinnovata sede del Centro di appoggio e di sostegno diurno delle persone con problemi di dipendenza e per le loro famiglie, “Il Cammino della Speranza” della Comunità Incontro ETS. La Comunità è infatti operativa da più di vent’anni anche nella Capitale con il Gruppo d’appoggio Il Cammino della Speranza.

La sede, si trova in via Renzo da Ceri , nel cuore del Municipio V, tra i più grandi per estensione, ed è stata recentemente rinnovata. Il taglio del nastro per condividere con la città, le istituzioni e le autorità la riapertura del Centro, che con spazi rinnovati e ancora più funzionali, potrà accogliere e supportare al meglio utenti e famiglie che a Roma e nel Lazio vivono il disagio della dipendenza. Il Gruppo d’appoggio di Roma ogni anno registra una media di 100 ingressi in Comunità e presta supporto alle relative famiglie.

Presenti alla cerimonia anche l’Assessore ai servizi sociali di Regione Lazio Massimiliano Maselli, il Presidente del Municipio V Mauro Caliste e il capo struttura della Comunità Incontro ETS Giampaolo Nicolasi insieme allo staff multidisciplinare e alcuni ragazzi impegnati nel percorso di recupero.