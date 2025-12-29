Il 6 giugno 2026, Terni si prepara a vivere un momento che toccherà il cuore di tutti gli appassionati di moto e di storia: la Mille Miglia in Moto attraverserà i Borghi più Belli d’Italia, facendo tappa in città per rievocare il leggendario Circuito dell’Acciaio. Ma non sarà una semplice tappa: sarà un omaggio profondo e sentito a Libero Liberati, un grande Campione la cui passione e il cui coraggio hanno lasciato un segno indelebile nel mondo delle due ruote.

Nel 2026 si celebra un traguardo speciale, i 100 anni dalla sua nascita e Terni si prepara a far risuonare ancora una volta il rombo delle moto, come un inno alla sua memoria. La Mille Miglia in Moto non sarà solo un passaggio: sarà un viaggio emotivo, un abbraccio tra passato e presente, un ponte tra generazioni. Ogni curva, ogni chilometro del Circuito dell’Acciaio racconterà la storia di un uomo che ha trasformato il sogno in realtà, la velocità in leggenda.