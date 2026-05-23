Il museo Hydra ha inaugurato la mostra fotografica internazionale “Walk of Water – An Intergenerational Journey” ideata e promossa da Unesco World water assessment programme (WWAP) e OneWater per esplorare il ruolo vitale dell’acqua nel mondo.

La mostra raccoglie una selezione di immagini provenienti da tutto il mondo e racconta, attraverso lo sguardo di fotografi internazionali, il ruolo centrale dell’acqua nelle società contemporanee: risorsa vitale, elemento di cooperazione, ma anche simbolo delle sfide ambientali e sociali del nostro tempo.

“Walk of Water” è già stata ospitata in importanti città internazionali come Parigi, New York, Delft e arriva ora al museo Hydra come un’occasione unica per il territorio, confermando il crescente rilievo culturale e internazionale della struttura.

La mostra, allestita nello spazio delle esposizioni temporanee, rimarrà aperta al pubblico fino alla fine dell’estate e gli approfondimenti sono disponibili anche online attraverso il sito ufficiale walkofwater.org

“Portare al museo Hydra una mostra di questo livello internazionale rappresenta un grande risultato e un’importante opportunità per il territorio, dichiara il direttore del museo Alessandro Capati, la collaborazione con Unesco WWAP apre nuove prospettive di dialogo culturale e scientifico attorno al tema dell’acqua, oggi più che mai centrale.”

La mostra è un esempio di come arte, cultura e scienza vengano utilizzate per trasmettere messaggi sullo stato delle risorse idriche mondiali, evidenziando le sfide della gestione e della governance dell’acqua dolce nelle diverse regioni del mondo, così come le soluzioni espresse attraverso generazioni e culture.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza di Valentina Abete, ternana, rappresentante del programma Unesco WWAP.