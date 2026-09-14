Quindici anni fa era solo un’idea ambiziosa, una scommessa mossa dall’amore per l’arte e per la didattica. Oggi, la Scuola di Musica Sintonie festeggia il suo quindicesimo anniversario, consolidandosi come uno dei punti di riferimento culturali e formativi più importanti del territorio. Un traguardo straordinario che racconta non solo la crescita di un’istituzione, ma anche le storie delle centinaia di allievi che, tra quelle mura, hanno trovato la propria voce, un accordo perfetto o semplicemente un luogo in cui esprimersi.

Fondata con l’obiettivo di rendere l’educazione musicale accessibile a tutti, dai bambini in età prescolare agli adulti che desiderano riprendere in mano uno strumento, Sintonie ha saputo evolversi senza mai perdere la propria identità. Nel corso di questo primo quindicennio, la scuola ha ampliato costantemente la propria offerta, introducendo corsi che spaziano dalla musica classica al rock, dal jazz alle nuove tecnologie per la produzione musicale, sapendo intercettare i cambiamenti di un mondo in continua trasformazione.

Il segreto di questo successo risiede nell’approccio umano e professionale del corpo docenti, una squadra di musicisti e insegnanti qualificati che hanno saputo trasmettere non solo la tecnica, ma soprattutto la passione. Sintonie non è mai stata un semplice luogo di passaggio per lezioni private; è nata e cresciuta come una vera e propria comunità. Lo testimoniano i numerosi saggi, i concerti aperti alla cittadinanza, i laboratori di musica d’insieme e i progetti sociali che hanno portato le note fuori dalle aule, integrandosi nel tessuto vivo della città.

Guardando indietro, il bilancio è ricco di soddisfazioni: ex allievi che hanno intrapreso la carriera professionale, festival organizzati, collaborazioni con le scuole del territorio e, soprattutto, il merito di aver avvicinato alla bellezza della musica intere generazioni. Guardando avanti, la sfida continua con lo stesso entusiasmo del primo giorno, con lo sguardo rivolto al futuro e alle nuove sfide della didattica contemporanea.

Per celebrare degnamente questo quindicesimo compleanno, la scuola ha in programma una serie di eventi speciali e concerti aperti a tutta la cittadinanza, un modo per ringraziare chi ha creduto in questo progetto e per accogliere chi, domani, deciderà di iniziare il proprio viaggio nel mondo della musica. Quindici anni di Sintonie, dunque, ma il concerto è appena iniziato.