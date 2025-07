“I colori dell’amicizia” è il titolo della mostra collettiva della scuola di pittura del maestro Sandro Bini, allestita nello Spazio arte Valcasana di Scheggino.

Un percorso creativo e formativo che evidenzia la sensibilità artistica dei vari partecipanti. Gli artisti danno forma alle loro emozioni, alle loro idee, al loro vissuto con una pluralità di linguaggi. Visioni del mondo che, nel loro lavoro, assumono la dimensione più intima.

“Questa è una delle mostre più belle che abbiamo fatto – ha commentato il maestro Sandro Bini – anche per via dello spazio espositivo che la ospita. Io devo ringraziare tutta la mia scuola perché veramente avete tutti collaborato. Sono molto, ma molto soddisfatto di come state lavorando, mi rendo conto di quanto siete cresciuti e delle belle cose che avete fatto. Il livello artistico è abbastanza buono, abbastanza elevato. Andremo sempre avanti, sempre meglio, sperimentando anche altre forme, altri tipi di tecniche”.

Per l’amministrazione comunale di Scheggino, all’inaugurazione della mostra, era presente la dottoressa Arianna Giovannini.

“Vi ringrazio di aver scelto Scheggino come meta della vostra mostra – ha detto – noi ci siamo incontrati quest’inverno e la prima cosa che ho detto è che il Comune, come tutti i Comuni d’Italia, deve essere a disposizione dei cittadini. Con piacere abbiamo concesso questa che è una stanza magnifica, era l’ex ossario della chiesa di San Nicola, che è stata completamente recuperata ed è diventata un’opera grandiosa. Ringrazio che ci sia ancora chi porta l’arte in giro e chi sponsorizza l’arte. L’arte cura l’anima, è un qualcosa che dovrebbero insegnare a scuola ai bambini, soprattutto l’arte esperienziale, ovvero far usare le mani ai bambini per fargli comprendere quelle che sono le tecniche artistiche. Scheggino è un borgo che se può tende la mano, quindi qualora ci fosse volontà di continuità, lo dico davanti a tutti, noi siamo assolutamente accoglienti di riproporre la mostra anche in altri momenti. Spero di accogliervi ancora anche per altre occasioni”.

Espongono Chiara Apuzzo, Vania Camilluzzi, Catia Cervini, Rita Cesi, Loredana Cocchi, Gianfranca Di Pietro Paolo, Mario Egidi, Nadia Felici, Mirella Giannini, Marcella Mancini, Graziella Nuti Angeli, Rita Rossini, Tonino Scacciafratte, Nadiya Yatsulchak, Chiara Tirasso.

La mostra “I colori dell’amicizia” sarà visitabile fino al 3 agosto.