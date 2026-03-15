La Ternana Women pareggia 0-0 in casa del Como Women.

A Seregno la Ternana Women conquista un punto importante al termine di una gara giocata con qualità e sicurezza, concedendo poco o nulla alle avversarie e rendendosi pericolosa in almeno un paio di occasioni soprattutto nel primo tempo.

Per la squadra di mister Mauro Ardizzone si tratta del terzo risultato utile consecutivo, segnale di continuità in un momento chiave della stagione. Tra le protagoniste della giornata Katja Schroffenegger, decisiva con una grande parata al 35’ del primo tempo su Howard, Claudia Ciccotti, premiata come MVP del match.

Prestazioni importanti anche per Marika Massimino e Alice Regazzoli. Per quest’ultima così come per Lucia Pastrenge giornata speciale: buon compleanno ragazze.

LA CRONACA

Avvio equilibrato. Al 6’ il Como Women prova la conclusione dal limite con Cicotti, ma Schroffenegger è attenta e blocca in due tempi. La risposta rossoverde arriva al 10’: punizione di Pellegrino Cimò e colpo di testa di Pirone che termina di poco a lato.

Tre minuti più tardi è ancora Pirone a provarci con una conclusione a giro dal limite, pallone alto sopra la traversa. Al 32’ la Ternana Women si rende nuovamente pericolosa con Regazzoli, tiro dal limite che sfiora il palo.

Il momento più delicato arriva al 35’: Schroffenegger è protagonista di un grande intervento sulla linea su deviazione ravvicinata di Howard, salvando il risultato. Un minuto più tardi il Como Women torna a provarci con Pavan, conclusione a giro dal limite e risposta in tuffo del portiere rossoverde.

Nel finale di tempo la Ternana Women trova anche la via del gol, poi annullato: al 44’ lancio di Pacioni per Pirone, sponda di testa per Pellegrino Cimò che supera Gilardi in uscita, ma l’assistente segnala la posizione di fuorigioco.

La ripresa scorre su ritmi più equilibrati, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi e poche occasioni realmente pericolose.

Al 17’ Ardizzone utilizza la prima card per un contatto tra Bergersen, già ammonita, e Martins non ravvisato dall’arbitro, ma la decisione di campo viene confermata

Nel finale il Como Women resta in inferiorità numerica: al 47’ Marcussen viene espulsa per somma di ammonizioni dopo un fallo su Pirone.

La partita si chiude così sullo 0-0, con la Ternana Women che porta a casa un punto prezioso su un campo difficile.

Il campionato delle rossoverdi prevede domenica 22 marzo , al “Moreno Gubbiotti”, un’altra sfida delicata in chiave salvezza contro il Sassuolo. Calcio d’inizio alle 15:00.

CLASSIFICA

Roma 37 punti

Inter 30

Juventus 28

Lazio 27

Napoli 25

Fiorentina 25

Milan 24

Como 24

Sassuolo 12

Ternana 12

Parma 11

Genoa 8

Sassuolo e Inter una partita in meno

Retrocede in B l’ultima in classifica

COMO W.-TERNANA WOMEN 0-0, IL TABELLINO

COMO WOMEN (4-3-2-1): Gilardi; Marcussen, Cecotti, Howard, Bergersen (21’ st Rizzon); Madsen (14’ st Bernardi), Vaitukaityte, Picchi; Pavan, Nischler; Berisha (34’ st Pinther). A disposizione: Capelletti, Ruma, Ronan, Gelbhart, Marchiori, Cappellano. Allenatore: Tramezzani

TERNANA WOMEN (4-1-3-2): Schroffenegger; Martins (40’ st Ripamonti), Pacioni, Massimino, Peruzzo; Breitner (32’ st Gomes); Regazzoli, Ciccotti, Petrara (19’ st Di Giammarino); Pellegrino Cimò, Pirone. A disposizione: Ghioc, Corrado, Pastrenge, Làzaro, Porcarelli, Labate, Vigliucci, Quazzico, Eržen. Allenatore: Ardizzone.

ARBITRO: Totaro di Lecce

NOTE: Espulsa al 47’ st Marcussen per somma di ammonizioni. Ammonite: Bergersen, Di Giammarino. Angoli: 5-2. Recupero tempo: 1’ pt; 4’ st.