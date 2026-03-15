La Ternana Women pareggia 0-0 in casa del Como Women.
A Seregno la Ternana Women conquista un punto importante al termine di una gara giocata con qualità e sicurezza, concedendo poco o nulla alle avversarie e rendendosi pericolosa in almeno un paio di occasioni soprattutto nel primo tempo.
Per la squadra di mister Mauro Ardizzone si tratta del terzo risultato utile consecutivo, segnale di continuità in un momento chiave della stagione. Tra le protagoniste della giornata Katja Schroffenegger, decisiva con una grande parata al 35’ del primo tempo su Howard, Claudia Ciccotti, premiata come MVP del match.
Prestazioni importanti anche per Marika Massimino e Alice Regazzoli. Per quest’ultima così come per Lucia Pastrenge giornata speciale: buon compleanno ragazze.
LA CRONACA
Avvio equilibrato. Al 6’ il Como Women prova la conclusione dal limite con Cicotti, ma Schroffenegger è attenta e blocca in due tempi. La risposta rossoverde arriva al 10’: punizione di Pellegrino Cimò e colpo di testa di Pirone che termina di poco a lato.
Tre minuti più tardi è ancora Pirone a provarci con una conclusione a giro dal limite, pallone alto sopra la traversa. Al 32’ la Ternana Women si rende nuovamente pericolosa con Regazzoli, tiro dal limite che sfiora il palo.
Il momento più delicato arriva al 35’: Schroffenegger è protagonista di un grande intervento sulla linea su deviazione ravvicinata di Howard, salvando il risultato. Un minuto più tardi il Como Women torna a provarci con Pavan, conclusione a giro dal limite e risposta in tuffo del portiere rossoverde.
Nel finale di tempo la Ternana Women trova anche la via del gol, poi annullato: al 44’ lancio di Pacioni per Pirone, sponda di testa per Pellegrino Cimò che supera Gilardi in uscita, ma l’assistente segnala la posizione di fuorigioco.
La ripresa scorre su ritmi più equilibrati, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi e poche occasioni realmente pericolose.
Al 17’ Ardizzone utilizza la prima card per un contatto tra Bergersen, già ammonita, e Martins non ravvisato dall’arbitro, ma la decisione di campo viene confermata
Nel finale il Como Women resta in inferiorità numerica: al 47’ Marcussen viene espulsa per somma di ammonizioni dopo un fallo su Pirone.
La partita si chiude così sullo 0-0, con la Ternana Women che porta a casa un punto prezioso su un campo difficile.
Il campionato delle rossoverdi prevede domenica 22 marzo , al “Moreno Gubbiotti”, un’altra sfida delicata in chiave salvezza contro il Sassuolo. Calcio d’inizio alle 15:00.
CLASSIFICA
Roma 37 punti
Inter 30
Juventus 28
Lazio 27
Napoli 25
Fiorentina 25
Milan 24
Como 24
Sassuolo 12
Ternana 12
Parma 11
Genoa 8
Sassuolo e Inter una partita in meno
Retrocede in B l’ultima in classifica
COMO W.-TERNANA WOMEN 0-0, IL TABELLINO
COMO WOMEN (4-3-2-1): Gilardi; Marcussen, Cecotti, Howard, Bergersen (21’ st Rizzon); Madsen (14’ st Bernardi), Vaitukaityte, Picchi; Pavan, Nischler; Berisha (34’ st Pinther). A disposizione: Capelletti, Ruma, Ronan, Gelbhart, Marchiori, Cappellano. Allenatore: Tramezzani
TERNANA WOMEN (4-1-3-2): Schroffenegger; Martins (40’ st Ripamonti), Pacioni, Massimino, Peruzzo; Breitner (32’ st Gomes); Regazzoli, Ciccotti, Petrara (19’ st Di Giammarino); Pellegrino Cimò, Pirone. A disposizione: Ghioc, Corrado, Pastrenge, Làzaro, Porcarelli, Labate, Vigliucci, Quazzico, Eržen. Allenatore: Ardizzone.
ARBITRO: Totaro di Lecce
NOTE: Espulsa al 47’ st Marcussen per somma di ammonizioni. Ammonite: Bergersen, Di Giammarino. Angoli: 5-2. Recupero tempo: 1’ pt; 4’ st.