Martedì 21 aprile, all’auditorium dell’istituto alberghiero Casagrande–Cesi di Terni, si terrà il campionato interregionale A.I.B.E.S. (Associazione italiana bartender e sostenitori) uno degli appuntamenti più attesi nel panorama del bartending italiano.

L’evento, organizzato dal referente A.I.B.E.S. Umbria Mirko Scorteccia , pluripremiato bartender di fama nazionale, insieme al suo gruppo di lavoro composto da grandi professionisti del bar ternano, vedrà protagonisti oltre 300 addetti ai lavori provenienti da sei regioni: Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.

La rappresentanza ternana sarà particolarmente corposa: 15 bartender si cimenteranno nelle varie categorie per conquistare il titolo e ottenere il pass per il campionato nazionale A.I.B.E.S. di fine anno.

A supportare Scorteccia, un team d’eccellenza tra cui Valentina Scuotto – campionessa d’Italia e vincitrice del concorso Lady Amarena – e il professor Domenico Tariello che curerà i rapporti con l’istituto alberghiero, garantendo un prezioso coinvolgimento didattico e formativo per tutti gli studenti partecipanti.

Durante la giornata, i bartender si sfideranno “a suon di shaker” in cinque diverse categorie presentando cocktail originali e innovativi che verranno valutati da una doppia giuria: una tecnica A.I.B.E.S. e una degustativa composta da giornalisti del settore, personalità del mondo del food & beverage, rappresentanti delle istituzioni e chef del territorio.

L’obiettivo della manifestazione è quello di promuovere la cultura del bere miscelato di qualità, valorizzare il territorio umbro e offrire agli studenti l’occasione di assistere a un importante momento di crescita professionale e confronto diretto con i protagonisti del settore.

Anche alcune aziende del territorio hanno aderito a questo evento e saranno presenti con corner e piccole masterclass.