Maria Rosaria Boccia ci ripensa e resta candidata.

Il 5 novembre, annunciando di aver ricevuto un secondo avviso di garanzia per la vicenda Sangiuliano (ex ministro della Cultura, costretto alle dimissioni) aveva comunicato il suo ritiro dalla corsa a consigliere regionale della Campania nello schieramento guidato dal sindaco di Terni, Bandecchi, “Dimensione Bandecchi”.

“Ci sono momenti in cui la vita impone una pausa, e altri in cui, con coraggio e amore, si sceglie di riprendere il cammino.

Oggi – ha annunciato Boccia – torno a farlo, con la stessa passione di sempre e con una nuova consapevolezza: quella di chi ha attraversato la tempesta e ha deciso di trasformarla in forza”.

“Ringrazio di cuore Stefano Bandecchi – ha aggiunto – che con rispetto e fiducia ha condiviso ogni mia scelta, sostenendomi senza mai impormi nulla. La sua vicinanza e la forza delle tante persone che mi hanno mostrato affetto sincero mi hanno spinta a rimettermi in gioco. Riparto per la mia terra, con la

determinazione di contribuire a costruire una regione che offra opportunità, dignità e benessere a tutti. Perché la vera libertà è non smettere mai di credere nel cambiamento”.

Domani alle 14:30, a Castellammare di Stabia, presso il Gran Caffè Napoli, terrà una conferenza stampa insieme a Stefano Bandecchi.

“È tempo di ricominciare, insieme”.