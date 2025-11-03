Le carte bollate stanno ormai volando: la società “Le Mole srl” ha messo in mora il comune di Narni sulla proprietà del bellissimo sito naturalistico che si trova lungo il fiume Nera, passato Stifone. Rivendicano la proprietà e la voglia di svilupparlo molto di più di quello che ha fatto il comune. Intanto lo hanno sigillato con la rete metallica, iniziando a pensare ai lavori che prevedono approdi, ristoranti, l’adoperare di vecchi casali del Marchese Patrizi per alberghi diffusi, il recupero della vecchia fornace, un salto al bellissimo centro di Montoro, insomma un programma a tutto tondo, che è stato elaborato e sviluppato nei dettagli da un professionista di grido.

Tutto questo darebbe, le selezioni sono iniziate, pure una risposta occupazionale importante ed immediata con l’assunzione di una ventina di unità, tutte specializzate nel ramo del turismo e della ricettività. e già hanno ricevuto centinaia di domande.

Bello, bellissimo ma l’idea si scontra in maniera dirompente con gli obiettivi del Comune: delle Mole ha fatto il suo punto di sviluppo, non può tornare indietro, non può lasciarlo ai privati dopo che è riuscito a lanciarlo nel mondo del turismo italiano e straniero. Ne andrebbe della sua credibilità, della giunta, del sindaco, dell’assessore al turismo. E così, al termine del summit di oggi pomeriggio, il comune ha deciso di intraprendere la “linea dura”, opponendosi a qualsiasi iniziativa di privati, sbandierando gli assensi da parte di alcuni proprietari rispetto alla costruzione del solarium e di altre opere e ripristinare, in qualsiasi modo l’accesso pubblico alle Mole stesse.

Comuni e privati nel primo momento dovranno scontrarsi davanti ad avvocati, dovranno squadernare le carte, passare avanti alle ripicche, del “non sapevamo niente” a quelle del “no, vi abbiamo mandato le lettere certificate”.

Non una bella situazione. Che per forza dovrà trovare nel tempo una soluzione. Sarà importante comunque capire quali saranno i finanziatori perché progetti del genere si sostanziano solo con qualche milione tanto per cominciare, finanziatori che ad oggi sono nell’ombra. Ed è giusto così.