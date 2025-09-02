Sarà Piergiorgio Odifreddi il protagonista dell’incontro narnese dell’”Umbria Green Festival” con “Matematicamente Bach”, in programma domani, mercoledì 3 settembre, alle 21.00 al teatro Manini. Odifreddi sarà accompagnato dal prestigioso Quartetto di Cremona in una serata che promette di offrire al pubblico un affascinante viaggio tra musica e numeri.

“Anche quest’anno – afffermano in Comune – la città di Narni partecipa con entusiasmo all’Umbria Green Festival, la rassegna culturale a impatto zero che mette in dialogo arte, scienza e sostenibilità. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Festival della Piana del Cavaliere, a conferma della sinergia tra due importanti realtà culturali nazionali.